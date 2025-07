Bari. “Ieri, sollecitato dai sindaci del Gargano, ho avuto un colloquio telefonico con il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano concernente i molti incendi appiccati da criminali senza scrupoli sul Gargano e a Manfredonia, dove nei giorni scorsi è bruciata l’Oasi del Lago Salso.

A seguito di tali colloqui il Capo Dipartimento ha deciso di dislocare provvisoriamente presso l’Aeroporto Militare di Amendola due Canadair per diminuire i tempi di intervento in Puglia. Voglio pertanto ringraziare per tale sollecita decisione”.

Lo dichiara il presidente della regione Puglia Michele Emiliano.