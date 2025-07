Manfredonia, agente fuori servizio salva una famiglia durante un incendio: il coraggio dell’Ispettore Ricucci. La famiglia ringrazia

Manfredonia, 1 luglio 2025 – Un gesto di straordinario coraggio ha trasformato una potenziale tragedia in una storia di speranza e riconoscenza. È quanto accaduto lo scorso 1° luglio in via Di Vittorio 33, a Manfredonia, dove un incendio divampato in un’abitazione ha messo in serio pericolo la vita di una coppia residente nello stabile.

Provvidenziale è stato l’intervento dell’Ispettore Francesco Ricucci, agente del Comando di Polizia di Manfredonia, che – pur trovandosi fuori servizio – non ha esitato un solo istante ad agire. Attirato dal fumo e dalle urla provenienti dall’edificio, l’ispettore è intervenuto tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo i coniugi Beltempo, intrappolati nell’appartamento in fiamme. Con lui anche l’imprenditore Mario Mafrolla, prontamente intervenuto con un estintore.

L’intervento di Ricucci, definito “tempestivo, professionale e guidato da uno straordinario senso del dovere”, ha impedito che l’incendio causasse conseguenze ben più gravi, sia per i familiari coinvolti che per gli altri condomini dello stabile.

A riconoscere il gesto eroico è la famiglia dei salvati, che ha voluto rivolgere un pubblico ringraziamento alle forze dell’ordine e in particolare all’agente Ricucci. «Il vostro coraggio e sangue freddo – si legge nella lettera indirizzata al Comando – rappresentano un esempio luminoso di ciò che significa servire la collettività».

Parole che evidenziano non solo la gratitudine per l’azione compiuta, ma anche la consapevolezza dei rischi quotidianamente affrontati da chi indossa una divisa. «In momenti come questi – prosegue la nota – si rafforza il rispetto e la riconoscenza che tutti noi dobbiamo avere nei confronti delle forze dell’ordine».

L’intervento dell’ispettore Ricucci si iscrive così tra quegli episodi che meritano di essere raccontati, non solo per celebrare un atto di eroismo, ma per ricordare il valore umano e civile di chi, anche fuori dall’orario di servizio, continua a proteggere la comunità.