Manfredonia Calcio, al via la stagione 2025/26: lunedì il raduno allo Stadio Miramare

Riparte ufficialmente lunedì 28 luglio la nuova avventura del Manfredonia Calcio 1932, che darà il via alla preparazione per il campionato 2025/26 con il tradizionale raduno della prima squadra allo Stadio Miramare. Il programma prevede allenamenti quotidiani a Manfredonia, che proseguiranno fino a giovedì 14 agosto. In calendario anche una serie di amichevoli precampionato che saranno rese note nei prossimi giorni: test importanti per valutare la condizione del gruppo e iniziare a costruire l’amalgama in vista degli impegni ufficiali.

Tra volti nuovi e conferme, la squadra biancoceleste si prepara a vivere una stagione che si preannuncia intensa ed emozionante, con l’obiettivo di consolidarsi e continuare a crescere. Il Manfredonia chiama a raccolta i propri tifosi, pronti come sempre a sostenere i delfini sugli spalti del Miramare e nelle sfide lontano da casa.

Ulteriori aggiornamenti sul calendario delle amichevoli, sul programma di preparazione e sulle novità di rosa e staff tecnico saranno comunicati dalla società nei prossimi giorni.