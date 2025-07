Manfredonia, fino a cinque milioni per opere pubbliche: al via le domande di finanziamento statale

In nome dell’onestà intellettuale e politica che da sempre ci contraddistingue, segnaliamo ai cittadini una nuova, importante opportunità per il nostro Comune. Dal 22 luglio sono ufficialmente aperti i termini per presentare richiesta di contributo statale destinato alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per le annualità 2026-2027-2028.

L’avviso del Ministero dell’Interno, pubblicato nei giorni scorsi, prevede lo stanziamento complessivo di 1,265 miliardi di euro. Risorse significative, pensate per sostenere gli enti locali nel contrasto al dissesto idrogeologico, nel miglioramento della sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché nell’efficientamento energetico e nella messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare priorità agli edifici scolastici.

Ogni Comune potrà presentare richiesta per una o più opere pubbliche, rispettando i seguenti tetti massimi di contributo:

fino a 1 milione di euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti fino a 2,5 milioni di euro per i Comuni con popolazione tra 5.001 e 25.000 abitanti;

per i Comuni con popolazione tra 5.001 e 25.000 abitanti; fino a 5 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

La scadenza per l’invio delle richieste è fissata al 15 settembre 2025.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il comunicato ufficiale sul sito del Ministero dell’Interno al seguente link: Comunicato del 21 luglio

Si tratta di un’occasione particolarmente rilevante, che consentirà agli enti locali di programmare e finanziare interventi strutturali fondamentali per la sicurezza, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

L’auspicio è che anche il nostro Comune possa cogliere questa opportunità, candidando progetti strategici e necessari per il territorio.