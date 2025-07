Tragedia sul lavoro a Napoli, dove tre operai italiani, di circa 50 anni, hanno perso la vita in seguito al crollo di un montacarichi. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 25 luglio, intorno alle 9:40, in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Rione Alto, zona collinare della città.

I tre uomini stavano lavorando a un cantiere di ristrutturazione della facciata di un palazzo, probabilmente per interventi di coibentazione, quando il ponteggio mobile è improvvisamente ceduto, causando una caduta di circa 20 metri nel cortile interno dell’edificio. I tre operai sarebbero morti sul colpo. I loro corpi sono stati ritrovati vicini, quasi abbracciati, in attesa del via libera per la rimozione, concessa solo dopo i rilievi disposti dalla Procura.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il carrello elevatore si sarebbe piegato, ma saranno le indagini tecniche e giudiziarie a chiarire le reali dinamiche. Dalle immagini finora acquisite, non risulterebbero caschi protettivi accanto ai corpi, ma resta da stabilire se fossero stati indossati e poi persi durante la caduta o rimossi successivamente.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, ambulanze del 118, forze dell’ordine e Polizia Locale. L’area, situata nei pressi dei civici 161-163, a poca distanza dalla stazione metro di Rione Alto, è stata transennata e il cantiere è stato posto sotto sequestro.

Le indagini sono affidate alla Procura di Napoli, in particolare alla sesta sezione “lavoro e colpe professionali”, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. Sul luogo della tragedia si sono recati anche il sostituto procuratore Stella Castaldo e il consigliere comunale Rino Nasti, tra i primi ad arrivare, che ha commentato: “Una tragedia scioccante, aspettiamo l’esito delle indagini”.

Il procuratore capo Nicola Gratteri è in costante aggiornamento sull’evolversi della situazione, mentre le autorità locali si preparano a chiarire eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Una nuova drammatica pagina di cronaca nera sul lavoro, in una città già segnata da gravi incidenti in edilizia e dove il tema della sicurezza nei cantieri torna, ancora una volta, con tragica urgenza.

Lo riporta fanpage.it.