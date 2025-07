Nichi Vendola porta a Manfredonia la sua poesia civile con “Sacro Queer”

Il 28 luglio alle ore 21, all’Arena del Marina del Gargano di Manfredonia, Nichi Vendola sarà protagonista di una serata speciale dedicata alla poesia, nell’ambito della rassegna estiva “Mille di queste notti”, organizzata dal Teatro Bottega degli Apocrifi e dal Comune di Manfredonia, con il sostegno di Marina del Gargano, all’interno del Manfredonia Festival.

Poeta, giornalista e figura politica di primo piano, Vendola torna nella sua terra per presentare la sua ultima raccolta poetica, “Sacro Queer”, edita da Manni. Ad accompagnarlo in una conversazione poetica sarà il giornalista Felice Sblendorio, per un dialogo che intreccia parole, pensiero e visione del mondo.

Dopo il successo di “Patrie” (Il Saggiatore, 2021), Vendola prosegue il suo percorso letterario con una raccolta che esplora la spiritualità, l’identità e l’impegno sociale. “Sacro Queer” è un viaggio nelle emozioni, ma anche un atto politico, che prende forma nella lotta per l’eguaglianza, nel riconoscimento della dignità della differenza e nel bisogno profondo di fraternità.

La poesia, in questa nuova opera, diventa uno strumento per interrogare l’umano, a partire da una domanda semplice e universale: “Dov’è mio fratello?”. In un mondo in cui accoglienza, ascolto e solidarietà vengono spesso emarginate, Vendola sceglie il linguaggio dei versi per restituire valore e senso a ciò che sembra dimenticato.

“Sacro Queer” è una dichiarazione d’identità, un grido contro ogni forma di esclusione, e nel suo intreccio tra affetti, dolori e fede si delinea un’esistenza libera da pregiudizi, capace di tenere insieme politica e poesia, passione e compassione.

L’incontro è a ingresso libero, aperto a chiunque voglia ascoltare una voce che ha attraversato la politica italiana con la forza della parola e ora ritorna al linguaggio che più le appartiene: la poesia.

