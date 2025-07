L’argomento del giorno, sicuramente degli ultimi venti anni, è la grave permeabilità del territorio agli attacchi incendiari sul nostro territorio; la settimana scorsa il fuoco ha distrutto l’Oasi Lago Salso, le paludi Frattarolo, e a San Giovanni Rotondo gran parte dell’area a nord della città.

Attacchi incendiari come quello all’Oasi Lago Salso, a dir poco sistematici, configurano una minaccia ambientale di portata eccezionale equiparabile tranquillamente ad attentato terroristico, con l’aggravante in questo caso dello stampo mafioso. L’area è vulnerabile e la sua vastità la rende attaccabile in qualsiasi momento. Da una parte ci sono i mafiosi in grado di colpire come vogliono, dall’altra un sistema amministrativo frazionato, ingarbugliato, complesso, deresponsabilitato e deresponsabilitante che non è in grado di proteggersi, impegnato costantemente in un drammatico scaricabarile.

Nell’assemblea promossa e realizzata dalla Bottega degli Apocrifi dell’altro giorno, organizzata ad hoc sul tema, abbiamo fatto conoscenza con il capitano degli Alpini Giovanni Grifa, esperto in sistemi di controllo del territorio, ora impegnato come contractor in scenari africani. Il suo intervento ha colpito per essenzialità e chiarezza, abbiamo dunque pensato di chiedergli ulteriori approfondimenti. Grifa ha spiegato infatti che un sistema di controllo a scopo preventivo sulle aree a rischio tramite droni è semplice ed economico, fattibilissimo anche subito.

«Il sistema si baserebbe su sorveglianza aerea continua 24 ore su 7 giorni– spiega Grifa – utilizzando droni militari Predator già disponibili presso la base di Amendola. La configurazione operativa prevede un singolo drone con autonomia di 14 ore per copertura diurna completa, e da un secondo Predator per il turno notturno. Questo garantisce sorveglianza ininterrotta con soli due asset in rotazione.

I sensori-continua il capitano – integrano termografia per detection notturna, ottiche ad alta risoluzione per identificazione diurna e sistemi multispettrali per analisi vegetazione. L’intelligenza artificiale integrata consente la classificazione automatica delle minacce e allertamento in tempo reale. La base operativa sfrutterebbe le infrastrutture di Amendola esistenti con datalink dedicati.»

Questo dunque il quadro dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista operativo come ci si dovrebbe muovere, ossia entrando nell’ambito giuridico e normativo?

Su tale aspetto il capitano Grifa è ulteriormente essenziale: sarebbero sufficienti l’esecuzione dei poteri del Sindaco per ordinanze contingibili e urgenti ex Art. 50 TUEL in combinato con la normativa di tutela ambientale; ci si appellerebbe inoltre alla normativa attinente la sicurezza urbana per la protezione del patrimonio naturale e , per ultimo, al programma governativo “Sperimentazione Italia” introdotto con l’Art. 36 del D.L. 76/2020 che consente alle pubbliche amministrazioni di sperimentare soluzioni innovative con deroghe temporanee alla normativa vigente. Il sistema diventerebbe operativo entro 30 giorni dall’autorizzazione sindacale, con copertura iniziale diurna estesa a 24/7 entro 60 giorni. L’addestramento del personale locale inizierebbe simultaneamente alla dislocazione dei mezzi per garantire continuità operativa, mentre il Protocollo Viminale-ENAC 2024 disciplinerebbe l’impiego dei droni per controllo territorio.

C’è tuttavia il problema della normativa sulla privacy quando si parla di droni, ma secondo Grifa la deroga assoluta alla normativa della privacy trova giustificazione nell’equiparazione dell’attacco ambientale ad attentato terroristico, configurando lo stato di necessità.

La domanda che poniamo ora è la seguente: quanto esposto è concretamente disponibile?

«Gli asset sono già disponibili presso l’Aeronautica Militare senza costi aggiuntivi – dice Grifa – Le unità terrestri di supporto verrebbero fornite dagli ACRT del 11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia e dagli osservatori al tiro del 21° Reggimento Artiglieria. La Brigata Pinerolo può fornire plotoni aggiuntivi dai reggimenti dislocati in Puglia».

La riflessione finale è che in questo settore, del controllo del territorio a rischio, compromessi e mezze misure hanno già fallito, mentre la sorveglianza aerea continua con protocolli militari potrebbe rappresentare il metodo efficace per protezione di aree estese da minacce persistenti.

La proposta è tecnicamente solida, giuridicamente fattibile e operativamente immediata, chiosa il capitano degli Alpini; è una proposta, questa, perché non indagarla ed esperirla?

Forse il problema per la martoriata Oasi Lago Salso continua a rimanere la pertinenza della gestione dell’intera area: chi deve prendersi la responsabilità di gestirla concretamente? Certo che anche l’idea di trasferire l’Oasi allo Stato potrebbe non cambiare la situazione, in quanto comunque rimarrebbe in area Parco, non modificando gli addendi in gioco (pare che la stessa palude Frattarolo sia già sotto l’egida statale, e non ha avuto sorte diversa con il fuoco).

Si spera che il nuovo presidente del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, concorra a determinare una svolta per questa tragica vicenda.

Andrea Pacilli