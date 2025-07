Noemi Dellabianca, 14 anni, originaria di Pietra de’ Giorgi, in provincia di Pavia, è morta mercoledì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverata da due giorni a seguito di un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lunedì pomeriggio nella frazione di Fumo, nel comune di Corvino San Quirico, nel cuore dell’Oltrepò Pavese.

La giovane viaggiava su uno scooter guidato da un amico di 16 anni. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il mezzo ha tamponato un’auto, causando la caduta violenta dei due adolescenti sull’asfalto. Le condizioni di Noemi sono apparse da subito disperate. Trasportata d’urgenza al Niguarda, è stata sottoposta a un intervento chirurgico, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Il ragazzo alla guida, anche lui ferito, non sarebbe in pericolo di vita.

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è stato un ulteriore episodio denunciato dalla famiglia: l’auto del padre di Noemi, Davide Romeo Dellabianca, noto imprenditore vitivinicolo della zona, è stata rubata nel parcheggio dell’ospedale, mentre l’uomo vegliava sulla figlia.

È stato lui stesso a rendere pubblico l’accaduto attraverso un appello su Facebook, pubblicando la foto del veicolo e scrivendo: “Ciao amici, oggi mi hanno rubato questa auto nel parcheggio dell’ospedale Niguarda di Milano. Per favore fate girare, spero di ritrovarla. Grazie”.

Una tragedia doppia per una famiglia già colpita da un lutto insopportabile, mentre l’intera comunità dell’Oltrepò si stringe nel dolore.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.