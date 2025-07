Piazza Sant’Eligio inaugurata a Foggia, ma scoppia la polemica

Un’inaugurazione in pompa magna, tra sorrisi istituzionali, tagli del nastro e dichiarazioni di soddisfazione. Ma non per tutti motivo di festa. La nuova piazza Sant’Eligio di Foggia, riqualificata grazie a fondi ottenuti nel 2018, diventa oggi il centro di una dura contestazione da parte del WWF locale, che accusa il Comune di aver sacrificato 52 alberi per un progetto definito “mediocre”. A guidare la protesta è il presidente del WWF Foggia, Maurizio Marrese, che sui social non ha usato mezzi termini: “Potete tagliare tutti i nastri che volete ma resterete sempre mediocri, mediocri nel fare e nel pensare.”

Alberi abbattuti per il nuovo look della piazza

Secondo quanto denuncia l’associazione ambientalista, la realizzazione della nuova piazza Sant’Eligio ha comportato l’abbattimento di 52 alberi che avrebbero potuto essere risparmiati con una diversa progettazione. “Un’occasione persa”, commenta Marrese, “un progetto del 2018 che probabilmente poteva essere fatto meglio, mantenendo questo importante patrimonio arboreo”.

La critica del WWF non si ferma all’intervento specifico, ma tocca una questione più ampia: quella del verde urbano, sempre più sacrificato in nome della “riqualificazione”. “Foggia ha bisogno di alberi, non di cemento”, scrive Marrese, evidenziando come la perdita di alberature danneggi non solo l’ambiente, ma anche la qualità della vita dei cittadini. Un messaggio che si chiude con amarezza: “Che tristezza… Spero che i cittadini di Foggia prima o poi aprano gli occhi.” L’intervento su piazza Sant’Eligio era stato atteso a lungo e, per l’amministrazione comunale, rappresenta un segnale di rinascita urbana e decoro. Ma sin dall’avvio dei lavori non sono mancate voci critiche: associazioni ambientaliste e parte della cittadinanza avevano espresso preoccupazione per la sorte degli alberi e per un progetto considerato poco lungimirante sul piano ecologico.

Oggi, con l’inaugurazione ufficiale, la contrapposizione torna a farsi sentire. Da un lato il Comune, che rivendica la nuova piazza come risultato concreto di investimenti avviati anni fa; dall’altro, chi denuncia la perdita del verde come sintomo di una visione urbanistica ancora troppo legata al cemento e poco attenta all’ambiente. Resta, sullo sfondo, una domanda: Foggia può permettersi di sacrificare i suoi alberi in nome del restyling urbano? Una risposta che riguarda non solo piazza Sant’Eligio, ma il futuro stesso della città.

