Rebecca Ruffinengo: la tentatrice che ha conquistato Simone a Temptation Island

Rebecca Ruffinengo, 22 anni, è la tentatrice torinese che ha attirato l’attenzione di Simone Margagliotti a Temptation Island 2025, scatenando una vera e propria bufera nel reality. Lavora come hostess di volo e si è fatta notare fin da subito per il suo carattere deciso e il fascino naturale.

Nel suo video di presentazione ufficiale, Rebecca ha raccontato qualcosa di sé: “Viaggio tanto, ma ancora di più quando non lavoro, perché non scendo mai dall’aereo”. Appassionata di cucina e amante degli animali, vive con diversi cani grazie al lavoro della madre, che è un’allevatrice. Degli occhi è la parte del corpo che ama di più, mentre a livello caratteriale si definisce determinata e intraprendente.

Guardando al futuro, si immagina una donna realizzata, anche se ammette: “Il bello della vita è che non possiamo sapere cosa ci riserva”. Su Instagram è presente con il profilo privato @rebeccaruffinengo, seguito da oltre 1600 persone.

Il bacio con Simone Margagliotti ha scosso gli equilibri del programma. Simone, fidanzato con Sonia Barrile, ha ammesso di aver avuto già in passato comportamenti infedeli e di trovarsi in un momento di grande confusione. Dopo un primo avvicinamento con un’altra tentatrice, Eva Giusti, è stato proprio con Rebecca che ha condiviso un bacio durante la puntata del 23 luglio. Il giovane ha confessato di provare per lei attrazione sia fisica che mentale.

La reazione di Sonia non si è fatta attendere: dopo aver visto i filmati, ha richiesto il falò di confronto immediato, pronta a fare chiarezza sulla loro relazione.

Lo riporta fanpage.it.