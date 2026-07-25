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Home // Manfredonia // Casa di Comunità di Monte Sant’Angelo: «Qui non sei semplicemente un numero»

MONTE SANT'ANGELO Casa di Comunità di Monte Sant’Angelo: «Qui non sei semplicemente un numero»

A Monte Sant’Angelo prende forma un nuovo modello di assistenza sanitaria, basato sulla vicinanza al cittadino

Casa di Comunità di Monte Sant’Angelo

Casa di Comunità di Monte Sant’Angelo: «Qui non sei semplicemente un numero» - Fonte Immagine: Facebook, Azienda Sanitaria Locale Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

A Monte Sant’Angelo prende forma un nuovo modello di assistenza sanitaria, basato sulla vicinanza al cittadino, sull’ascolto e sulla presa in carico dei bisogni delle persone. La Casa di Comunità rappresenta un punto di riferimento dove la cura non si limita agli aspetti clinici, ma mette al centro anche la relazione umana.

Per anni il rapporto con i servizi sanitari è stato spesso vissuto come una corsa del cittadino alla ricerca di risposte. Oggi il paradigma cambia: è la sanità ad avvicinarsi alle persone, offrendo percorsi più accessibili, continui e attenti alle esigenze individuali.

A Monte Sant’Angelo questo approccio è già una realtà. All’interno della struttura accoglienza, ascolto e continuità assistenziale diventano elementi fondamentali del percorso di cura, con operatori impegnati a costruire un rapporto diretto e di fiducia con ogni paziente.

«Qui non sei semplicemente un numero», racconta uno degli utenti, sintetizzando il valore di un’assistenza basata sul contatto umano. Un’esperienza confermata anche dalle testimonianze raccolte da Luca Maria Pernice in un articolo pubblicato su Famiglia Cristiana, dove emerge il ruolo degli operatori sanitari nel seguire le persone non soltanto dal punto di vista medico, ma anche attraverso una conoscenza approfondita della loro storia e dei loro bisogni.

Gli infermieri garantiscono continuità nelle cure, accompagnano i pazienti nei percorsi assistenziali e rafforzano il rapporto di fiducia con la comunità, contribuendo a costruire una sanità pubblica più moderna e inclusiva.

La Casa di Comunità rappresenta quindi un presidio sanitario vicino al territorio, capace di riportare la medicina tra le persone e valorizzare la collaborazione tra istituzioni e comunità locale, con il coinvolgimento del Comune di Monte Sant’Angelo. Un modello che punta a rendere i servizi più accessibili e a rafforzare il legame tra cittadini e sistema sanitario.

Lo riporta Azienda Sanitaria Locale Foggia.

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