"Auguri figlia mia bella, ovunque tu sia. Sei e sarai sempre nel mio cuore, mia dolce Emy" - FB

Ci sono compleanni che non vengono celebrati con una torta e delle candeline, ma con un pensiero rivolto al cielo. Oggi, 25 luglio, Emilianna Notarangelo avrebbe compiuto 50 anni. Un traguardo che la sua famiglia ha voluto ricordare con un messaggio intenso e commovente, affidato ai social.

“Quando ero con voi contavo gli anni, uno dopo l’altro… oggi sarebbero stati 50. Ma ora gli anni non li conto più, perché vivo la vita senza fine, circondata dal coro degli angeli. Uno di loro è sceso tra voi per portarvi il suo sorriso e la Sua gioia. Auguri figlia mia bella, ovunque tu sia. Sei e sarai sempre nel mio cuore, mia dolce Emy.”

Parole che racchiudono tutto l’amore di una madre per una figlia che continua a vivere nel ricordo di chi le ha voluto bene.

Nata a Manfredonia il 25 luglio 1976, Emilianna si è spenta il 24 agosto di 5 anni fa, a soli 45 anni, dopo aver affrontato la malattia con una forza d’animo che ha lasciato un segno profondo nella comunità sipontina.

La sua storia è stata ricordata anche nell’ottobre del 2021 durante la Camminata in Rosa, manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. In quell’occasione, uno dei momenti più toccanti fu il racconto della sua battaglia da parte di un’amica del cuore, che ne ricordò il coraggio, la serenità e la dignità con cui aveva affrontato ogni fase della malattia. Gli organizzatori vollero dedicarle l’edizione dell’evento, trasformando il suo esempio in un messaggio di speranza e di sensibilizzazione per tutta la comunità.

Durante quella serata intervennero anche rappresentanti di ANT, ANDOS, Susan G. Komen e del Rotary Club Manfredonia, sottolineando quanto siano fondamentali la prevenzione, gli screening e il sostegno umano e psicologico per chi affronta un percorso oncologico. Il ricordo di Emilianna divenne così il simbolo di una battaglia combattuta con straordinaria dignità e amore per la vita.

Chi l’ha conosciuta continua a ricordarne soprattutto il sorriso. Un sorriso autentico, luminoso, capace di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili. È proprio quel sorriso che oggi la madre richiama nel suo messaggio, immaginandolo ancora vivo “tra gli angeli”, ma capace di raggiungere chi è rimasto sulla terra.

A quattro anni dalla sua scomparsa, Emilianna continua a essere una presenza nel cuore della sua famiglia, degli amici e di tanti cittadini di Manfredonia che hanno condiviso il suo percorso o semplicemente ne hanno conosciuto la storia.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto cinquant’anni, il suo ricordo si rinnova con la stessa intensità di sempre. Perché, come scrive la madre, ci sono vite che non si misurano più con il tempo, ma con l’amore che continuano a lasciare dietro di sé.