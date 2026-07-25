Casa Arbore a Foggia: «Uno spazio culturale che deve vivere e ospitare cittadini e turisti» - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

Prende forma a Foggia il progetto del museo dedicato a Renzo Arbore, uno spazio culturale che racconterà la carriera, le passioni e i viaggi nel mondo dell’artista foggiano. In occasione della visita ufficiale degli ambienti che ospiteranno la struttura, Arbore è intervenuto in collegamento video da Roma illustrando la sua idea di museo.

«È uno spazio culturale che deve vivere, deve ospitare ripetutamente dei buoni cittadini, ma deve ospitare anche tutti i turisti che vorranno vedere questo strano posto, con tutte le cose, le collezioni e altre testimonianze dei viaggi di Renzo Arbore, in giro per il mondo», ha dichiarato il maestro.

Arbore ha sottolineato l’importanza di creare un luogo capace di coinvolgere il pubblico nel tempo e non soltanto in occasione dell’apertura: «È un posto dove si dovrà ritornare ripetutamente per tutti».

All’interno di Casa Arbore sarà disponibile anche una vasta parte del patrimonio audiovisivo legato alla sua lunga carriera, grazie alla collaborazione con la Rai, che ha autorizzato la donazione del repertorio radiotelevisivo e cinematografico dell’artista.

«Ci sarà a disposizione anche tutto il repertorio della Rai che, graziosamente, mi ha autorizzato a donare a Casa Arbore tutto il repertorio mio radiotelevisivo e anche un po’ cinematografico», ha spiegato.

I visitatori potranno così ripercorrere alcuni dei momenti più celebri della carriera di Arbore, dagli storici programmi televisivi come “Indietro tutta” e “L’Altra Domenica”, fino alle esperienze con l’Orchestra Italiana sui palcoscenici di tutto il mondo.

«Si potrà vedere tutto quello che qualcuno ricorderà, oppure che non ha visto, Indietro tutta, l’Altra Domenica, o anche io da solo, con le mie imprese, con l’Orchestra Italiana in giro per il mondo», ha concluso il maestro.

Lo riporta ansa.it.