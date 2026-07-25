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Home // Cronaca // Checco Forzieri, funerali a Lucera: la salma è ancora a Ibiza in attesa del nulla osta della magistratura

FRANCESCO FORZIERI Checco Forzieri, funerali a Lucera: la salma è ancora a Ibiza in attesa del nulla osta della magistratura

"La strada per riportarlo a casa sarà lunga a causa delle indagini in corso e delle procedure burocratiche"

Morte di Francesco Forzieri a Ibiza: lanciato un crowdfunding per riportarlo a casa a Lucera

Francesco Forzieri - IMMAGINE FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Cronaca // cronaca //

Saranno celebrati nella Cattedrale di Lucera i funerali di Francesco “Checco” Forzieri, il 33enne morto a Ibiza lo scorso 20 luglio, nel giorno del suo compleanno. La data della cerimonia, però, non è stata ancora fissata perché la salma si trova tuttora in Spagna, dove si attendono il completamento delle procedure giudiziarie e il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità competente.

Il corpo del giovane era stato recuperato nelle prime ore del mattino nelle acque del porto di Ibiza, nella zona di Es Botafoc, dove attraccano i traghetti. L’autopsia ha stabilito che il decesso è stato causato da annegamento. Gli accertamenti medico-legali hanno escluso la presenza di segni di violenza e l’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre sono state riscontrate tracce di alcol, senza che ne sia stata resa nota la quantità.

In questi giorni la famiglia sta affrontando le complesse procedure necessarie per il rimpatrio della salma. Attraverso un messaggio pubblicato sui social ha ringraziato le tante persone che hanno manifestato vicinanza e affetto da diverse località italiane e da Ibiza, confermando che l’ultimo saluto sarà celebrato a Lucera.

«La strada per riportarlo a casa sarà lunga a causa delle indagini in corso e delle procedure burocratiche, per questo motivo non sappiamo ancora la data esatta dei funerali», spiegano i familiari, assicurando che giorno e orario della cerimonia saranno comunicati non appena arriverà il via libera delle autorità spagnole.

Nel frattempo, i The Black Dogz, il gruppo musicale di cui Forzieri faceva parte con il nome d’arte Jdf, continuano a rendergli omaggio pubblicando ogni giorno una delle sue canzoni, in ricordo dell’amico scomparso. Fonte: Corriere Adriatico

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