"Dove sono i manfredoniani?". Foto taroccata online, poi la superficialità della questione: "sono al concerto dei Neri Per Caso"

Un livello basso, bassissimo, per una questione importante, che riguarda il presente, il passato e il futuro di Manfredonia.

Sinteticamente: tanti lettori sono intervenuti in questi giorni sulla questione “Dove sono i manfredoniani?”, perché dunque la città si è oggettivamente “svuotata”, commentando un post dell’ex sindaco Angelo Riccardi. In tanti hanno raccontato la propria esperienza, il trasferimento per questioni lavorative, il rammarico nel vedere una città che non cambia, la mancanza di sviluppo, etc., eccetera.

Ieri sera si è tenuto in Largo Diomede a Manfredonia il concerto dei “Neri Per Caso”. Alcuni lettori hanno commentato la serata con un post, poi condiviso da un’assessora comunale. Al netto della partecipazione all’evento, il tutto è avvenuto commentando una foto palesemente falsa. Il tutto banalizzando una questione importante, che ha riguardato e riguarda tantissimi cittadini già residenti a Manfredonia.

Il commento dell’ex sindaco Angelo Riccardi: “Mi ero sbagliato quando, a proposito di ‘Rive d’Autore’, con Francesco Baccini, i Neri Per Caso e Mario Venuti, proclamato a più riprese il più grande evento della stagione, avevo scritto: «A guardare quello che viene proposto nel resto della provincia, viene da pensare che si faccia largo uso di bevande alcoliche».

A leggere alcuni commenti di amministratori sull’evento clou dell’estate, che ha registrato una presenza massima di 700 persone (settecento), tutti suggestionati da una foto palesemente taroccata con l’intelligenza artificiale da Bruno Mondelli e ripresa da qualche deformato sociale, devo riconsiderare la mia conclusione. Non si tratta di alcol di buona gradazione: si tratta di allucinogeni o, peggio ancora, di droghe pesanti, capaci di alterare la realtà oltre ogni fantasia. È accaduto prima con Baccini e poi con l’evento di ieri. Se, alla mia domanda «Dove sono i manfredoniani?», formulata su tutt’altro tema e con una personale capacità autocritica, la risposta è stata: «Erano al concerto dei Neri Per Caso», allora la domanda diventa ancora più impegnativa. Perché, se i manfredoniani sono soltanto quelli, fatevi una domanda e datevi una risposta. Forse è arrivata l’ora di un bel periodo in comunità per disintossicarvi. Se non amate la critica, non siete portati nemmeno ad amministrare casa vostra.”