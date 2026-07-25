Un livello basso, bassissimo, per una questione importante, che riguarda il presente, il passato e il futuro di Manfredonia.
Sinteticamente: tanti lettori sono intervenuti in questi giorni sulla questione “Dove sono i manfredoniani?”, perché dunque la città si è oggettivamente “svuotata”, commentando un post dell’ex sindaco Angelo Riccardi. In tanti hanno raccontato la propria esperienza, il trasferimento per questioni lavorative, il rammarico nel vedere una città che non cambia, la mancanza di sviluppo, etc., eccetera.
Ieri sera si è tenuto in Largo Diomede a Manfredonia il concerto dei “Neri Per Caso”. Alcuni lettori hanno commentato la serata con un post, poi condiviso da un’assessora comunale. Al netto della partecipazione all’evento, il tutto è avvenuto commentando una foto palesemente falsa. Il tutto banalizzando una questione importante, che ha riguardato e riguarda tantissimi cittadini già residenti a Manfredonia.
Il commento dell’ex sindaco Angelo Riccardi: “Mi ero sbagliato quando, a proposito di ‘Rive d’Autore’, con Francesco Baccini, i Neri Per Caso e Mario Venuti, proclamato a più riprese il più grande evento della stagione, avevo scritto: «A guardare quello che viene proposto nel resto della provincia, viene da pensare che si faccia largo uso di bevande alcoliche».
A leggere alcuni commenti di amministratori sull’evento clou dell’estate, che ha registrato una presenza massima di 700 persone (settecento), tutti suggestionati da una foto palesemente taroccata con l’intelligenza artificiale da Bruno Mondelli e ripresa da qualche deformato sociale, devo riconsiderare la mia conclusione. Non si tratta di alcol di buona gradazione: si tratta di allucinogeni o, peggio ancora, di droghe pesanti, capaci di alterare la realtà oltre ogni fantasia. È accaduto prima con Baccini e poi con l’evento di ieri. Se, alla mia domanda «Dove sono i manfredoniani?», formulata su tutt’altro tema e con una personale capacità autocritica, la risposta è stata: «Erano al concerto dei Neri Per Caso», allora la domanda diventa ancora più impegnativa. Perché, se i manfredoniani sono soltanto quelli, fatevi una domanda e datevi una risposta. Forse è arrivata l’ora di un bel periodo in comunità per disintossicarvi. Se non amate la critica, non siete portati nemmeno ad amministrare casa vostra.”
2 commenti su "“Dove sono i manfredoniani?”. Foto taroccata online, poi superficialità sulla questione: “sono al concerto dei Neri Per Caso”"
Poca gente ieri sera ai neri per caso noi montanari scesi a vederli lo abbiamo notato bene e siamo tornati a monte dopo finito il concerto ma eravamo tristi nel vedere Manfredonia così assente quindi ora noi montanari che scendiamo a Manfredonia per vedere un po’ di gente che balla e si diverte abbiamo il terrore che Manfredonia finisca come e finito il nostro bel paese una bomboniera vuota
A parte che essendo di Manfredonia sono fiero di essere SIPONTINO, (come si chiamano gli abitanti di Manfredonia lo si apprendere addirittura sulla “Settimana Enigmistica” e noi continuiamo a dire Manfredoniani….. comunque lasciamo perdere)…poi ci si chiede dov’è la Gente….. forse conviene pensare a ciò che accade ultimamente a Manfredonia ogni volta che c’è una festa, e poi ad essere sincero, si trattava dei “Neri per caso” , per carità…bravi…….ma non paragonabile ad un eccellenza Italiana tipo “Vasco Rossi”…”Il Volo”…., “Annalisa”….”Marco Mengoni”…..in quel caso altro che 700 persone, come minimo dovevate aggiungere due zeri in più.