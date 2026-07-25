MANFREDONIA – Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che, invece, si è conclusa con l’intervento tempestivo di Tiziana, medico, e del figlio di 17 anni.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Tiziana attraverso un post pubblicato sui social. Lei e il figlio stavano rientrando dopo una cena quando, mentre si dirigevano verso la propria auto, hanno notato due ragazze di circa 14 anni accasciarsi improvvisamente a terra, quasi contemporaneamente.

Tiziana è immediatamente intervenuta, chiedendo al figlio di chiamare il 118. Una delle due ragazze, secondo quanto raccontato, era priva di sensi e stava soffocando a causa del vomito. Anche l’altra, poco distante, avrebbe iniziato a perdere conoscenza e a vomitare.

La donna, medico, ha cercato di mantenere libere le vie aeree della prima ragazza e di tenerla cosciente, mentre il figlio 17enne si è occupato dell’altra, collaborando con la madre in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo quanto riferito alle due donne dalle amiche presenti, le ragazze avrebbero bevuto vodka insieme a un gruppo di ragazzi più grandi. Sempre stando al racconto pubblicato sui social, alcuni dei ragazzi maggiorenni si sarebbero allontanati quando si sarebbe prospettata la possibilità di eventuali responsabilità.

A colpire Tiziana, tuttavia, non è stata soltanto la gravità della situazione, ma anche la reazione delle persone presenti. «Intorno a noi c’erano tante persone. Molte osservavano. Pochissime si sono avvicinate per chiedere se servisse una mano. Alcune si sono addirittura allontanate», ha raccontato.

Poco dopo è arrivato il personale del 118, descritto dalla donna come «professionisti straordinari, rapidi, preparati ed efficienti». Dopo aver ricevuto tutte le informazioni sull’accaduto e i parametri vitali delle ragazze, i soccorritori hanno preso in carico le due giovani.

Una testimonianza che si conclude con una riflessione rivolta soprattutto agli adulti e ai giovani: «Nessun ragazzo o ragazza dovrebbe rischiare la vita per una serata finita male». Educazione, prevenzione e senso di responsabilità possono contribuire a salvare vite tanto quanto un intervento tempestivo.

A Tiziana vanno i nostri complimenti per la lucidità, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati in un momento così delicato. Un plauso anche al figlio 17enne, che ha saputo affiancare la madre e intervenire con grande maturità.

«Buonanotte Manfredonia. Oggi, per due famiglie, poteva finire in modo molto diverso», ha scritto infine Tiziana nel suo post.