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INTERVENTO MANFREDONIA Manfredonia. Due ragazzine si sentono male dopo aver bevuto: salvate dall’intervento tempestivo di mamma e figlio

Il racconto di Tiziana sui social: «Quanto è facile fermarsi a guardare. Quanto è importante invece scegliere di intervenire»

Due ragazze di 14 anni si sentono male dopo aver bevuto: salvate dall’intervento tempestivo di una mamma medico e del figlio 17enne

ph Adnkronos

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che, invece, si è conclusa con l’intervento tempestivo di Tiziana, medico, e del figlio di 17 anni.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Tiziana attraverso un post pubblicato sui social. Lei e il figlio stavano rientrando dopo una cena quando, mentre si dirigevano verso la propria auto, hanno notato due ragazze di circa 14 anni accasciarsi improvvisamente a terra, quasi contemporaneamente.

Tiziana è immediatamente intervenuta, chiedendo al figlio di chiamare il 118. Una delle due ragazze, secondo quanto raccontato, era priva di sensi e stava soffocando a causa del vomito. Anche l’altra, poco distante, avrebbe iniziato a perdere conoscenza e a vomitare.

La donna, medico, ha cercato di mantenere libere le vie aeree della prima ragazza e di tenerla cosciente, mentre il figlio 17enne si è occupato dell’altra, collaborando con la madre in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo quanto riferito alle due donne dalle amiche presenti, le ragazze avrebbero bevuto vodka insieme a un gruppo di ragazzi più grandi. Sempre stando al racconto pubblicato sui social, alcuni dei ragazzi maggiorenni si sarebbero allontanati quando si sarebbe prospettata la possibilità di eventuali responsabilità.

A colpire Tiziana, tuttavia, non è stata soltanto la gravità della situazione, ma anche la reazione delle persone presenti. «Intorno a noi c’erano tante persone. Molte osservavano. Pochissime si sono avvicinate per chiedere se servisse una mano. Alcune si sono addirittura allontanate», ha raccontato.

Poco dopo è arrivato il personale del 118, descritto dalla donna come «professionisti straordinari, rapidi, preparati ed efficienti». Dopo aver ricevuto tutte le informazioni sull’accaduto e i parametri vitali delle ragazze, i soccorritori hanno preso in carico le due giovani.

Una testimonianza che si conclude con una riflessione rivolta soprattutto agli adulti e ai giovani: «Nessun ragazzo o ragazza dovrebbe rischiare la vita per una serata finita male». Educazione, prevenzione e senso di responsabilità possono contribuire a salvare vite tanto quanto un intervento tempestivo.

A Tiziana vanno i nostri complimenti per la lucidità, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati in un momento così delicato. Un plauso anche al figlio 17enne, che ha saputo affiancare la madre e intervenire con grande maturità.

«Buonanotte Manfredonia. Oggi, per due famiglie, poteva finire in modo molto diverso», ha scritto infine Tiziana nel suo post.

Due ragazze di 14 anni si sentono male dopo aver bevuto: salvate dall’intervento tempestivo di una mamma medico e del figlio 17enne
ph Adnkronos

5 commenti su "Manfredonia. Due ragazzine si sentono male dopo aver bevuto: salvate dall’intervento tempestivo di mamma e figlio"

  1. CONSIGLIO PER NOI TUTTI NON POSSIAMO FAR FARE QUELLO CHE VOGLIONO I NOSTRI FIGLI
    CERCARE DI ESSERE PIU’ DURI PER NON ARRIVARE TROPPO TARDI……..

  3. Si spera che sia stata fatta denuncia presso un locale di polizia per rintracciare i bast…ardi e parras,,siti che hanno fatto bere le ragazzine e poi lasciarle a terra.
    Omissione di soccorso.

  5. Cruda, incontrovertibile e terribile realta’. Genitori, politica, palazzi istituzionali e clero sono omertosi su questo problema gravissimo, intanto migliaia di giovani/adolescenti sono avviati sulla strada della dipendenza del alcol e delle droghe.

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