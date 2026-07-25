Foggia, il saluto del prefetto Grieco: "Ho dato il massimo, questa provincia merita di liberarsi dagli stigmi della criminalità"

Fratelli d’Italia Foggia esprime il suo saluto al Prefetto Paolo Giovanni Grieco, che ha lasciato l’incarico alla guida dell’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia per raggiunti limiti di età.

“Insediatosi a fine novembre 2024, proveniente dalla Prefettura di Vibo Valentia, Grieco ha guidato la Prefettura dauna per diciotto mesi, in un contesto provinciale segnato da criticità strutturali sul piano dell’ordine pubblico e della sicurezza, oltre che da condizioni ambientali e sociali che da tempo pesano sul territorio foggiano.

Fratelli d’Italia Foggia, pur mantenendo ferma la propria funzione di opposizione nei confronti dell’amministrazione comunale di Foggia, riconosce l’impegno istituzionale profuso dal Prefetto Grieco nel presidio della legalità in un contesto complesso – dove il rapporto tra Stato, forze dell’ordine, enti locali e cittadini richiede un lavoro costante di coordinamento e di ascolto del territorio.

Al Prefetto Grieco va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi diciotto mesi, in una provincia che continua ad attendere risposte strutturali sul fronte della sicurezza, dell’ambiente e dei servizi essenziali alla cittadinanza, temi sui quali FdI Foggia continuerà a vigilare nel confronto con le istituzioni competenti. Un augurio di buon lavoro accompagna anche il subentro del Viceprefetto Vicario, che reggerà la Prefettura nelle more della nomina del suo successore, con l’auspicio di piena continuità nell’azione di presidio istituzionale del territorio della Capitanata.”