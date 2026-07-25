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Home // Gargano // Ferito a un piede, respinto da quattro presidi sanitari: l’odissea di un 50enne sul Gargano

ODISSEA GARGANO Ferito a un piede, respinto da quattro presidi sanitari: l’odissea di un 50enne sul Gargano

"Un incidente di lieve entità si è trasformato in una lunga odissea sanitaria per un uomo di 50 anni sul Gargano"

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Un incidente di lieve entità si è trasformato in una lunga odissea sanitaria per un uomo di 50 anni sul Gargano. Feritosi a un piede nei pressi di Sannicandro Garganico, il paziente è stato costretto a spostarsi tra diversi presidi sanitari prima di ricevere le cure necessarie al Pronto soccorso di Vico del Gargano, dove i medici gli hanno applicato otto punti di sutura.

La vicenda, riportata da Fuoriporta.it, riporta l’attenzione sulle criticità dell’assistenza sanitaria nel promontorio garganico, soprattutto durante la stagione estiva, quando l’afflusso di turisti mette ulteriormente sotto pressione una rete già carente.

Dopo l’infortunio, il 50enne si è rivolto inizialmente al presidio di Torre Mileto, dove però non era presente personale medico disponibile. Analogo esito a Capoiale e Lido del Sole, dove non è stato possibile ricevere assistenza.

Il quarto tentativo è avvenuto a Rodi Garganico, ma anche qui l’uomo non ha trovato risposta: secondo quanto riferito, il personale avrebbe spiegato di non essere competente a gestire quel tipo di intervento.

Solo intorno a mezzogiorno il paziente è arrivato al Pronto soccorso di Vico del Gargano, dove è stato preso in carico dal medico di turno, che ha provveduto a medicare la ferita applicando otto punti di sutura.

L’episodio riaccende il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale nel Gargano. Durante i mesi estivi, infatti, l’aumento della popolazione rende ancora più evidente la difficoltà di garantire un’assistenza capillare per le urgenze minori, costringendo spesso residenti e turisti a lunghi spostamenti anche per prestazioni di base. Una situazione che, secondo quanto evidenziato da Fuoriporta.it, conferma la necessità di rafforzare i presidi sanitari territoriali con personale e servizi operativi in modo continuativo, così da assicurare risposte tempestive ai cittadini e alleggerire il carico sui Pronto soccorso degli ospedali principali. Fonte: Fuoriporta.info.

1 commento su "Ferito a un piede, respinto da quattro presidi sanitari: l’odissea di un 50enne sul Gargano"

  1. Se si continua a costruire superstrade con l’intento di aumentare le presenze di auto e persone, senza considerare che il Gargano per le sue caratteristiche non può contenere flussi e ondate di turisti fai da te.

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