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FOGGIA RITIRO Foggia, è partito il ritiro di San Gregorio Magno: 25 rossoneri al lavoro con Auteri

Sono 25 i calciatori partiti con la squadra. Tra loro diversi giovani e profili che saranno valutati dallo staff tecnico nel corso delle prossime settimane

Foggia, è partito il ritiro di San Gregorio Magno: 25 rossoneri al lavoro con Auteri

Foggia, è partito il ritiro di San Gregorio Magno: 25 rossoneri al lavoro con Auteri - PH MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

È ufficialmente iniziata la stagione del Foggia. Nella mattinata di oggi la comitiva rossonera è partita alla volta di San Gregorio Magno, sede del ritiro precampionato dove mister Gaetano Auteri inizierà a plasmare il gruppo che affronterà il prossimo campionato di Serie C.

Sono 25 i calciatori partiti con la squadra. Tra loro diversi giovani e profili che saranno valutati dallo staff tecnico nel corso delle prossime settimane in vista delle scelte definitive e dei tesseramenti che potranno essere perfezionati dopo il 28 luglio, data della definitiva riammissione del Foggia al campionato di Serie C.

foto video MAIZZI

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