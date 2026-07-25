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SAN SEVERO Igiene urbana a San Severo, Bucci: «Servono interventi più incisivi»

Le organizzazioni sindacali hanno espresso forte preoccupazione nei confronti della Gema Spa

Igiene urbana a San Severo

Igiene urbana a San Severo, Bucci: «Servono interventi più incisivi»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Politica // San Severo //

Si è svolto oggi, presso il Comune di San Severo, un incontro dedicato alle criticità del servizio di igiene urbana, alla presenza del viceprefetto aggiunto Andrea Mongelli, delle Rsu Ugl e Cgil e di numerosi lavoratori che hanno partecipato a un presidio davanti a Palazzo di Città.

All’incontro erano presenti i rappresentanti sindacali Leo Calzolaio per la Ugl e Giovanni Giacò e Lucio Scirocco per la Cgil, affiancati dal segretario provinciale della Ugl Igiene Ambientale di Foggia, Giulio Bucci.

Nel corso del confronto, le organizzazioni sindacali hanno espresso forte preoccupazione nei confronti della Gema Spa, società che ha gestito il servizio di igiene urbana fino al 14 giugno scorso. Secondo i sindacati, l’azienda non avrebbe ancora corrisposto l’ultimo stipendio ai lavoratori né saldato le spettanze economiche arretrate, nonostante gli impegni assunti e verbalizzati durante i precedenti incontri sindacali.

I rappresentanti dei lavoratori hanno inoltre evidenziato criticità anche nella fase di avvio della nuova gestione del servizio, segnalando difficoltà organizzative legate alle attività operative e all’utilizzo dei mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti.

Giulio Bucci ha espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal viceprefetto aggiunto durante l’incontro, ma ha chiesto un intervento più deciso da parte dell’amministrazione commissariale.

«Abbiamo apprezzato la disponibilità all’ascolto delle nostre istanze del dottor Mongelli, ma chiediamo al Commissario Prefettizio maggiore incisività nel definire le questioni esposte e che si stanno protraendo senza soluzioni concrete, mettendo in serie difficoltà economiche i lavoratori e i servizi erogati alla città».

Le Rsu Ugl e Cgil dell’Igiene Ambientale di San Severo ribadiscono la necessità di soluzioni rapide e concrete, sia per garantire il pagamento delle somme ancora dovute ai dipendenti sia per assicurare un servizio efficiente alla cittadinanza.

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