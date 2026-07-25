Esistono uomini che attraversano le istituzioni, e uomini che le nobilitano.

Il Colonnello Domenico Di Baggio è uno di quei rari servitori dello Stato che sembrano appartenere a un’altra stagione della vita pubblica: quella in cui il prestigio non nasce dalla carica ricoperta, ma dalla fiducia conquistata sul campo; quella in cui il consenso è la naturale conseguenza del lavoro e non il suo obiettivo.

Medico dell’Esercito Italiano, amministratore pubblico, uomo di associazioni e di comunità, Di Baggio ha costruito il proprio percorso senza clamore, lasciando che fossero i fatti a parlare. E i fatti, quando sono autentici, hanno una forza che nessuna propaganda potrà mai eguagliare.

Nel momento in cui il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia si è trovato a fare i conti con una cronica carenza di personale, egli non ha cercato spiegazioni né alibi.

Ha scelto di esserci. Ha offerto gratuitamente la propria professionalità, mettendo esperienza, metodo e senso dello Stato al servizio di una struttura fondamentale per il territorio. Un gesto che molti hanno letto come un esempio concreto di responsabilità civica, capace di ricordare che la sanità è fatta prima di tutto di persone. Una scelta accompagnata anche da un invito rivolto ai colleghi affinché prevalessero collaborazione e spirito di servizio. È una vicenda documentata dalla stampa locale e rappresenta uno dei capitoli più significativi del suo impegno pubblico.

Ma c’è un aspetto che nessun comunicato ufficiale potrà mai raccontare fino in fondo.

Chi vive quotidianamente il Pronto Soccorso di Isernia sa che la sua presenza produce un effetto che va oltre l’organizzazione. È come se ogni ingranaggio ritrovasse improvvisamente il proprio posto. I tempi si accorciano, il dialogo cresce, le criticità vengono affrontate con lucidità. Non è magia. È autorevolezza. È la differenza che può fare una guida capace di trasmettere serenità, metodo e responsabilità a chi lavora accanto a lui.

La leadership autentica non alza la voce. Genera fiducia.

Ed è proprio questa la qualità che rende Domenico Di Baggio una figura particolare nel panorama istituzionale molisano.

La disciplina appresa nell’Esercito non si è mai trasformata in rigidità. Si è evoluta in capacità organizzativa. L’autorità non è mai diventata distanza. Si è trasformata in ascolto. Il comando non è mai stato esercizio di potere, ma assunzione di responsabilità.

È questa la lezione più importante che il suo percorso consegna alle nuove generazioni di amministratori.

Anche la politica, nel suo cammino, non è mai stata vissuta come una carriera personale.

Da assessore comunale a Isernia e, successivamente, nell’esperienza amministrativa di Salcito, ha interpretato il mandato come un servizio a termine: risolvere problemi, costruire strumenti utili alla collettività e poi lasciare spazio, senza aggrapparsi alle poltrone. Il ripristino di un presidio stabile di Polizia Municipale a Salcito, seguito dalle dimissioni dopo aver dichiarato conclusa la propria missione, racconta più di tante dichiarazioni programmatiche.

In un’epoca nella quale la politica troppo spesso sembra rallentare ogni decisione, Domenico Di Baggio appare quasi come un uomo capace di sfidare il tempo. Non perché ne arresti davvero il corso, ma perché riesce a sottrarre giorni alla burocrazia, settimane all’inerzia, mesi alle attese. Dove altri vedono procedure, lui continua a vedere persone. Dove altri incontrano ostacoli, lui cerca soluzioni.

Ed è forse questa la definizione più autentica di un servitore dello Stato.

Anche il suo impegno nell’associazionismo racconta una visione moderna delle istituzioni: pubblico e privato non devono essere mondi contrapposti, ma alleati. La comunità cresce quando amministrazioni, volontariato, professionisti e cittadini camminano insieme. È un principio semplice, ma rivoluzionario nella sua concretezza.

Il Molise, terra spesso costretta a fare i conti con risorse limitate, ha bisogno di persone che sappiano trasformare i limiti in opportunità. Figure che conoscano il valore del sacrificio, della competenza e della parola data. Figure che restituiscano dignità alle istituzioni attraverso l’esempio quotidiano.

È naturale, allora, che in molti vedano in Domenico Di Baggio il profilo di un amministratore capace di assumere responsabilità ancora maggiori. Non come riconoscimento personale, ma perché l’esperienza insegna che i sistemi funzionano meglio quando a guidarli sono donne e uomini che hanno imparato prima a servire e solo dopo a dirigere.

Il prestigio di una comunità non si misura soltanto dalle opere che inaugura. Si misura dalla qualità delle persone che la rappresentano.

E se è vero che ogni epoca viene ricordata per gli uomini che hanno saputo interpretarla con coraggio, allora il nome di Domenico Di Baggio appartiene a quella categoria di servitori delle istituzioni che non cercano monumenti.

Perché il loro monumento più bello è quello che ogni giorno costruiscono nella fiducia delle persone.

È lì che si misura la vera autorevolezza. È lì che nasce il rispetto. È lì che il servizio diventa memoria.

Ed è lì che uomini come Domenico Di Baggio dimostrano che la politica, la sanità e le istituzioni possono ancora essere il volto più nobile dello Stato quando sono animate da competenza, responsabilità e umanità.

Alla fine, ogni storia è diversa.

Ogni situazione racchiude in sé possibilità di felicità e di dolore, di pianti incontenibili e di strette di mano, di confronti, di speranze e di percorsi che seguono orbite prevedibili o, improvvisamente, senza ritorno. Ogni vita possiede una sua logica che, proprio nella sua apparente illogicità, rivela frammenti che nessuno sceglierebbe mai di vivere.

Un’ambulanza arriva, un’altra riparte.

Un’altra ancora spegne la sirena, perché non c’è più bisogno della corsa. E in quel silenzio si comprende quanto possa essere sottile il confine tra la speranza e l’inevitabile.

C’è chi torna a casa e riprende il filo della propria vita. E c’è chi, invece, lascia ogni cosa a questo mondo e non riapre più gli occhi, affidando a chi resta il peso della consapevolezza che tutto avrebbe potuto essere diverso, che tutto è sempre perfettibile e, troppo spesso, lontano da come lo si sarebbe desiderato.

Eppure qualcosa rimane.

Rimane il valore della vita, che appartiene innanzitutto a noi stessi e, subito dopo, a chi ha scelto di consacrarla agli altri, giurando fedeltà a Ippocrate. Un giuramento che non è soltanto una promessa, ma una missione: servire, prendersi cura, sacrificare una parte di sé, spesso fino a mettere da parte i propri pensieri, le proprie energie e il proprio tempo, pur di continuare a donare speranza.

Che ogni sacrificio possa essere seme di nuova vita.

E che il ricordo di chi, purtroppo, è volato via continui a insegnarci il valore di ogni istante, perché nessuna vita vissuta con amore va davvero perduta.

A cura di Maurizio Varriano.