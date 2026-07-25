Manfredonia. Piccolo yacht in fiamme nel porto turistico, alta colonna di fumo tra gli ormeggi (video)

Apprensione sul porto turistico di Manfredonia, “Marina del Gargano“, dove un’imbarcazione – un “piccolo yacht” – è stata interessata da un incendio. Dalle immagini è visibile una densa colonna di fumo nero che si è alzata tra gli ormeggi, richiamando l’attenzione di numerosi presenti e diportisti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, Guardia Costiera e Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area per evitare che le fiamme potessero propagarsi alle imbarcazioni vicine.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause del rogo né sull’eventuale presenza di feriti. Le operazioni sono proseguite tra la curiosità dei presenti, mentre il fumo era visibile anche a notevole distanza.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio e verificare l’entità dei danni subiti dall’imbarcazione coinvolta.