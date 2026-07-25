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Home // Manfredonia // Manfredonia, finestrino dell’auto distrutto. Manzella: «Questo è stato il suo benvenuto»

MANFREDONIA MANZELLA Manfredonia, finestrino dell’auto distrutto. Manzella: «Questo è stato il suo benvenuto»

Un episodio di danneggiamento ha suscitato amarezza, dove il finestrino dell’auto di una donna arrivata dalla Germania è stato mandato in frantumi

Manfredonia, finestrino dell’auto distrutto

Manfredonia, finestrino dell’auto distrutto. Manzella: «Questo è stato il suo benvenuto»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un episodio di danneggiamento ha suscitato amarezza e indignazione a Manfredonia, dove il finestrino dell’auto di una donna arrivata dalla Germania è stato mandato in frantumi. A raccontare quanto accaduto è stato Alessandro Manzella, attraverso un post pubblicato sui propri canali social.

La vittima, una sua conoscente, si trovava in città dopo essere rientrata dalla Germania. Il gesto ha provocato rabbia e delusione, soprattutto per le conseguenze lasciate da un atto che colpisce non solo il bene materiale, ma anche il senso di sicurezza di chi lo subisce.

«Una cara amica arrivata dalla Germania. Questo è stato il suo benvenuto: il finestrino della sua auto in frantumi», ha scritto Manzella nel suo intervento.

Nel messaggio pubblicato online, Manzella ha poi rivolto una riflessione più ampia sul rispetto verso gli altri e sulle conseguenze dei comportamenti che danneggiano la collettività.

«C’è chi dice che il tempo possa cambiare le persone. Me lo auguro davvero. Perché chi vive arrecando danno agli altri, prima o poi dovrebbe trovare la forza di cambiare strada. Nel frattempo, però, restano i danni, la rabbia, la delusione e quel senso di amarezza che questi gesti lasciano nelle vittime».

A chiudere il suo messaggio, una considerazione sul valore dell’educazione civica e del rispetto nella società:

«Una società non si misura da quanti criminali riesce a punire, ma da quante persone riesce a educare al rispetto degli altri».

3 commenti su "Manfredonia, finestrino dell’auto distrutto. Manzella: «Questo è stato il suo benvenuto»"

  1. Chi sono questi pochi PARASSITI li conoscono tutti, che da decenni entrano e escono dal carcere, e a volte, e’ piu’ il danno che provocano e non il valore degli oggetti asportati.
    Questi sono elementi che devono MARCIRE in GALERA, a pane e acqua, e insieme a loro tutti quelli che sono convinti del reinserimento sociale, che non potra’ mai avvenire.

  3. Spero il comune abbi provveduto a riparare il vetro della povera turista come gesto di solidarietà….

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