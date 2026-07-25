Quando si analizzano i fenomeni sociali, il rischio della generalizzazione è sempre dietro l’angolo. Eppure ci sono dati che difficilmente possono essere smentiti. Il progressivo declino economico, sociale e demografico di Manfredonia rappresenta una realtà documentata, il cui effetto più evidente è l’emigrazione continua di giovani costretti a cercare lavoro e prospettive altrove.

La riflessione proposta da Raffaele Vairo richiama un tema che va oltre il caso locale. Le criticità evidenziate – dalla riduzione degli investimenti industriali alle carenze infrastrutturali, dall’inefficienza della pubblica amministrazione alla presenza della criminalità organizzata fino alla debolezza della classe dirigente – sono elementi che numerosi studi di Istat, Svimez, Banca d’Italia e Censis hanno più volte individuato come fattori strutturali del ritardo del Mezzogiorno.

Il punto centrale, tuttavia, riguarda la responsabilità politica e amministrativa. Nessun territorio può sperare di invertire la rotta senza una governance capace di programmare, attrarre investimenti, utilizzare efficacemente le risorse pubbliche e costruire una visione di lungo periodo. Lo sviluppo non nasce dall’assistenzialismo né dalla gestione del consenso, ma dalla capacità di creare opportunità, valorizzare il capitale umano e restituire fiducia ai cittadini.

Manfredonia possiede risorse che molte città possono solo invidiare: una posizione strategica sull’Adriatico, un porto, un patrimonio ambientale e culturale di straordinario valore, la vicinanza al Gargano, competenze professionali e un tessuto imprenditoriale che, nonostante le difficoltà, continua a resistere. Ciò che spesso è mancato è una strategia condivisa e una classe dirigente in grado di trasformare queste potenzialità in sviluppo concreto.

La citazione di Guido Dorso conserva una sorprendente attualità. Quando scrive che il Mezzogiorno “non ha bisogno di carità, ma di giustizia; non chiede aiuto, ma libertà”, richiama il principio secondo cui il riscatto non può essere affidato esclusivamente agli interventi esterni. Servono istituzioni credibili, amministrazioni efficienti, legalità e responsabilità collettiva.

Il dibattito aperto da Vairo dovrebbe quindi rappresentare un’occasione di confronto, non di contrapposizione. Perché riconoscere le cause profonde del declino non significa rassegnarsi, ma individuare il punto di partenza per costruire un futuro diverso.

La sfida di Manfredonia, come quella di molte città del Sud, non consiste soltanto nel trattenere i giovani, ma nel creare le condizioni affinché possano scegliere di restare.