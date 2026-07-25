Manfredonia, incendio a piccolo yacht nel porto turistico: intervento dei Vigili del Fuoco. Tutti i dettagli (FOTO VIDEO)

MANFREDONIA – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, alla Marina del Gargano, il porto turistico di Manfredonia, dove un’imbarcazione è stata interessata da un incendio.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, la squadra del distaccamento di Manfredonia, impegnata nelle attività di controllo dell’efficienza del battello pneumatico di servizio, è stata allertata da diportisti e passanti che avevano notato le fiamme.

Per evitare che il rogo si propagasse alle altre barche ormeggiate, l’imbarcazione è stata trainata con l’ausilio di altri natanti fino al molo commerciale. Qui i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento.

A supporto delle squadre operative, la Sala Operativa Provinciale ha inviato il carro ARA per la ricarica degli autorespiratori, il carro schiuma e un’autobotte. L’intervento è stato coordinato dal capo turno provinciale Michele Gesualdo.

Non si segnalano, al momento, persone ferite, né intossicate. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.