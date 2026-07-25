Resta in carcere Francesco Checchia, il 29enne condannato a 10 anni di reclusione per la morte di Gianluigi Esposito, il 56enne di Lucera deceduto dopo una violenta aggressione. Il Tribunale di Foggia ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa, confermando la necessità della custodia cautelare in carcere.

La decisione è stata motivata dalla gravità della condotta contestata e dalla valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato, ritenuta incompatibile con una misura meno afflittiva. Nonostante il reato sia stato riqualificato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale, il giudice ha stabilito che la detenzione in carcere resti l’unica misura adeguata per evitare il rischio di reiterazione.

La vicenda è stata ricostruita nella sentenza pronunciata dal gip del Tribunale di Foggia Mario De Simone. Checchia, giudicato con rito abbreviato, è stato condannato per omicidio preterintenzionale dopo che la Procura di Foggia aveva inizialmente contestato l’omicidio volontario e richiesto una pena più severa.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Giacomo Grasso, aveva chiesto l’assoluzione oppure, in alternativa, la riqualificazione del fatto in un reato meno grave, ottenendo proprio il cambio dell’imputazione. Il tribunale, tuttavia, non ha riconosciuto le attenuanti generiche.

Nel procedimento sono state individuate sette persone offese, tra familiari e figli della vittima. A costituirsi parte civile sono state soltanto la madre Elvira e la sorella Valentina, assistite dall’avvocato Potito Marucci.

Il contesto dell’aggressione e il muro del silenzio

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dalla sentenza riguarda il contesto sociale nel quale si sarebbe consumata la vicenda. Il giudice ha evidenziato quello che viene definito un “quadro di omertà assoluta”, criticando il comportamento della comunità locale e di alcuni colleghi di lavoro della vittima.

Secondo quanto riportato nelle motivazioni, tale atteggiamento sarebbe stato «espressione di una comunità pronta a perdersi in giudizi morali per l’applicazione rigorosa di norme, ma incapace di offrire un contributo alla ricostruzione di una vicenda omicidiaria».

Gianluigi Esposito, che lavorava per una ditta di servizi ambientali, sarebbe stato vittima nel tempo di episodi di molestie, percosse e scherni legati alla sua presunta omosessualità, con un clima di prevaricazione e bullismo già denunciato dalla stessa vittima attraverso precedenti segnalazioni per atti persecutori.

I colleghi di lavoro vengono indicati nella sentenza come “moralmente responsabili” per non aver tutelato una persona considerata vulnerabile e per un atteggiamento ritenuto reticente durante le indagini.

L’aggressione e la morte dopo mesi di sofferenze

I fatti risalgono alla mattina del 15 luglio 2024, in via Canova a Lucera. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Esposito si trovava sul furgone aziendale quando sarebbe stato raggiunto da Checchia, accompagnato da un’altra persona rimasta ignota.

La discussione sarebbe degenerata rapidamente in una violenta aggressione. Esposito sarebbe stato colpito con due pugni al volto, riportando fratture al naso e all’arcata dentaria. A causa dell’impatto, avrebbe battuto violentemente la testa contro lo sportello del mezzo, riportando una frattura mandibolare e un grave ematoma subdurale.

Dopo l’aggressione, il 56enne riuscì a chiamare il 118 e il proprio coordinatore di lavoro, prima di accasciarsi a terra. Da quel momento iniziò un lungo percorso sanitario, caratterizzato da interventi neurochirurgici, tracheostomie e ricoveri riabilitativi, fino al decesso avvenuto il 28 marzo 2025 a Foggia per uno shock emorragico gastrointestinale.

Perché è stato riconosciuto l’omicidio preterintenzionale

Il Tribunale ha escluso la volontà di uccidere, ritenendo che l’azione fosse composta da due pugni e non da un’aggressione con armi o strumenti contundenti. Secondo la sentenza, la morte non sarebbe stata direttamente voluta, ma rappresentava un evento concretamente prevedibile vista la violenza esercitata contro una parte delicata del corpo come il volto.

La difesa aveva inoltre sostenuto che le numerose complicazioni mediche intervenute durante il ricovero potessero interrompere il rapporto tra l’aggressione e il decesso. Il giudice ha però escluso questa possibilità, ritenendo che le conseguenze sanitarie successive fossero sviluppi prevedibili dello stato di debilitazione causato dalle lesioni iniziali.

La pena è stata fissata in 10 anni di reclusione anche considerando il rito abbreviato e l’esclusione della recidiva, valutata non applicabile per la diversa natura del precedente penale riguardante reati in materia di droga.

Con un provvedimento del 17 luglio 2026, il Tribunale di Foggia ha infine confermato il rigetto dei domiciliari, ribadendo che la gravità dell’azione e il rischio di reiterazione rendono necessaria la permanenza in carcere.

Lo riporta foggiatoday.it.