Ózzë: dopo il "che schifo", proviamo con il "che facciamo?"

L’ultimo reel di #spegnimitutta prendeva spunto da una curiosità sul 25 luglio, il cosiddetto “giorno fuori dal tempo”. Un’occasione simbolica per mettere da parte qualche polemica e dire, soprattutto, una cosa: grazie. Grazie a chi ha raccolto un mozzicone. Grazie a chi ha condiviso un video. Grazie a chi ha dato una mano, anche solo con un incoraggiamento. E grazie anche a Stato Quotidiano, che ha seguito questa iniziativa fin dall’inizio, contribuendo a diffondere un messaggio semplice: prendersi cura della propria città può essere contagioso.

In questi mesi, però, è successo anche qualcos’altro.

Sempre più spesso, aprendo StatoQuotidiano, ci si imbatte nelle foto inviate dai lettori: una discarica, un marciapiede sporco, un angolo della città da sistemare.

È una buona cosa. Significa che c’è una comunità che osserva, che non si gira dall’altra parte e che sente il bisogno di segnalare quello che non va.

Ma proprio da quelle immagini è nata una domanda: e dopo la foto?

È da qui che prende vita Ózzë.

Ózzë è l’esclamazione che tutti conosciamo. Quella che ci scappa quando vediamo qualcosa che non dovrebbe essere lì.

L’idea è semplice: non fermarsi all'”Ózzë!”, ma trasformarlo in tre azioni.

Segnala. Partecipa. Agisci.

Segnala ciò che non va, perché i problemi vanno fatti emergere.

Partecipa, perché da soli si arriva fino a un certo punto.

Agisci, perché, a volte, basta davvero un piccolo gesto per migliorare un luogo.

Ózzë non nasce per sostituirsi alle istituzioni, né per alimentare polemiche. Nasce per mettere in rete cittadini, associazioni, scuole, attività commerciali e chiunque abbia voglia di dedicare un po’ del proprio tempo alla città.

Perché una città non cambia soltanto quando qualcuno interviene.

Cambia quando aumenta il numero di persone che la sente, anche solo un po’, propria.

Forse continueremo a vedere foto di rifiuti. Ed è giusto che sia così.

Ma sarebbe bello se, accanto a quelle immagini, iniziassero a comparirne sempre di più altre: persone che raccolgono un mozzicone, una famiglia che pulisce un tratto di spiaggia, un gruppo di amici che restituisce un luogo alla comunità.

Perché la fotografia più bella non è quella del problema.

È quella della soluzione.

Se l’idea di Ózzë ti incuriosisce, questo è il momento giusto per entrarne a far parte. La comunità è appena nata e puoi essere tra i primi a costruirla.

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Perché una città più bella non si aspetta. Si costruisce. Insieme.