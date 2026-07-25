Peschici potenzia i servizi sanitari: il Comune annuncia nuovi medici

Peschici rafforza la presenza dei servizi sanitari sul territorio con l’arrivo di nuovi medici di medicina generale e della guardia medica turistica. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che annuncia l’ingresso del dottor Nino Specchiulli come nuovo medico di base a partire dal 21 settembre 2026.

Il professionista ha accettato l’incarico presso la sede di Peschici, una scelta accolta con soddisfazione dall’Amministrazione e dalla comunità locale.

Un ulteriore potenziamento riguarda la Guardia Medica Turistica, dove dal 1° agosto 2026 entrerà in servizio anche la dottoressa Chiara Romondia, che si aggiungerà ai medici già operativi, i dottori Losito e Berardi. La nuova professionista ha già ottenuto il codice regionale necessario per esercitare.

L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine ai tre medici per aver scelto Peschici, sottolineando come da diversi anni non si registrasse una presenza così numerosa di sanitari nel periodo estivo, soprattutto in una fase caratterizzata dalla grave carenza nazionale di personale medico.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla direttrice del Distretto sanitario, dottoressa Cinzia Piccaluga, per l’impegno costante, al dottor Iannoli per il lavoro svolto nei mesi più difficili e ai medici dell’ambito Rodi Garganico–Peschici, i dottori Biscotti e Carnevale.

Tra i servizi attivati viene ricordato anche il nuovo Ambulatorio Infermieristico, inaugurato nel luglio 2026, considerato un presidio importante per la comunità. L’Amministrazione ha inoltre evidenziato la presenza, dal ottobre 2024, del servizio di prevenzione dedicato allo screening dei tumori della cervice uterina.

Il Comune sottolinea di aver affrontato il problema della carenza di medici come una priorità, portando la questione all’attenzione di Asl, Regione Puglia e Distretto sanitario. Tra le iniziative viene ricordato l’incontro pubblico del 21 aprile 2026 presso la Casa Comunale, oltre alla campagna di sensibilizzazione attraverso i media nazionali e locali.

La situazione sanitaria di Peschici e del Gargano è stata raccontata anche da importanti testate giornalistiche e televisive, tra cui la Repubblica, La Gazzetta del Mezzogiorno e Morning News di Mediaset Canale 5, con un collegamento in diretta dedicato alla carenza di medici nel territorio.

L’Amministrazione ha ringraziato le testate locali del Gargano e della Capitanata per aver contribuito a dare visibilità a un problema considerato storico e complesso, favorendo una maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

Un riconoscimento è stato inoltre rivolto al dottor Cantatore e a tutto il personale del 118, per il lavoro svolto quotidianamente. Peschici, viene evidenziato, è tra i pochi comuni a poter contare su un’ambulanza medicalizzata, un presidio ritenuto fondamentale per la sicurezza dei cittadini e spesso impegnato anche a supporto di altri centri del Gargano.

L’Amministrazione comunale ha ribadito che i risultati raggiunti sono frutto di un lavoro costante e della collaborazione tra istituzioni e operatori sanitari, senza limitarsi alla comunicazione pubblica ma puntando alla soluzione concreta dei problemi.

Un ultimo ringraziamento è stato rivolto ai componenti dell’Amministrazione, in particolare al dottor Di Miscia, delegato alla Sanità, e al dottor Vecera, per il reperimento delle risorse economiche necessarie a sostenere il contributo comunale istituito nel luglio 2023, destinato ai medici per le spese di vitto, alloggio e carburante.

Il Comune di Peschici assicura che continuerà a lavorare per rendere i servizi sanitari sempre più efficienti, accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini e degli ospiti del territorio.