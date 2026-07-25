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MARIO BOCOLA San Severo in lutto per la scomparsa del prof. Mario Bocola

Profondo cordoglio a San Severo per la scomparsa del professor Mario Bocola, storico giornalista, scrittore e docente, morto all'età di 56 anni

Mario Bocola

San Severo in lutto per la scomparsa del prof. Mario Bocola - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Cronaca // San Severo //

Profondo cordoglio a San Severo per la scomparsa del professor Mario Bocola, storico giornalista, scrittore e docente, morto all’età di 56 anni. La notizia della sua improvvisa scomparsa, avvenuta venerdì 24 luglio mentre si trovava a Milano per motivi familiari, ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenta l’intera comunità.

Docente della scuola Palmieri di San Severo, Mario Bocola era una figura molto apprezzata nel panorama culturale e giornalistico locale. Autore di numerose pubblicazioni, per molti anni è stato direttore e firma storica de “La Gazzetta di San Severo”, contribuendo con passione sia all’edizione cartacea sia a quella online. Attraverso il suo lavoro ha raccontato la realtà cittadina con competenza, sensibilità e costante attenzione alle esigenze della comunità.

Particolarmente toccante il ricordo del direttore ed editore della testata, Michele Sales, che ha voluto esprimere il dolore dell’intera redazione.

«Oggi per la nostra Gazzetta è un colpo al cuore. Abbiamo appreso da pochi minuti la notizia dell’improvvisa scomparsa del nostro carissimo Mario, con il quale ho condiviso tanti momenti della mia vita sin dall’infanzia, vissuti insieme in parrocchia e negli scout.»

«Mario è stato uno storico collaboratore del nostro giornale, online e cartaceo. L’intera redazione è da sempre profondamente legata a lui, giornalista attento alle problematiche della città e dedito al proprio lavoro con passione e instancabile impegno. La tua presenza, i tuoi continui messaggi e le nostre infinite telefonate ci mancheranno immensamente. Ci mancherai tanto, caro Mario».

Anche la redazione de “La Gazzetta di San Severo” ha manifestato la propria vicinanza ai familiari, ricordando Bocola come un uomo di cultura, un educatore appassionato e una voce autorevole del giornalismo locale, capace di raccontare con dedizione e sensibilità la vita della comunità sanseverese.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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