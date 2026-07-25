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SAN SEVERO EVENTI San Severo senza eventi estivi, cresce il malcontento

San Severo sta attraversando un'estate segnata dall'assenza di appuntamenti pubblici e iniziative di intrattenimento

San Severo

San Severo senza eventi estivi, cresce il malcontento - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Politica // San Severo //

San Severo sta attraversando un’estate segnata dall’assenza di appuntamenti pubblici e iniziative di intrattenimento, alimentando il malumore tra cittadini, famiglie e operatori commerciali. Dopo le criticità già segnalate sulla raccolta differenziata e sui ritardi nello sfalcio dell’erba, si aggiunge ora la mancanza di un vero programma estivo capace di animare la città.

A fine luglio, infatti, non è stato ancora proposto alcun evento in grado di coinvolgere la comunità, offrire momenti di aggregazione o sostenere le attività economiche locali. Le piazze e le strade del centro appaiono prive di iniziative, mentre molti cittadini scelgono di spostarsi nei comuni vicini, come Torremaggiore, Apricena, i centri dei Monti Dauni e del Gargano, dove sono stati organizzati cartelloni ricchi di appuntamenti culturali, musicali e ricreativi.

La situazione apre anche una riflessione sul piano politico e sociale. Nei mesi scorsi, diversi cittadini, rappresentanti delle associazioni ed esponenti di differenti schieramenti avevano salutato con favore la conclusione anticipata della precedente amministrazione. Oggi, davanti a una città che appare ferma e senza una programmazione estiva, quelle stesse voci sembrano essersi affievolite, lasciando spazio a un clima di crescente rassegnazione.

Il commissariamento prefettizio garantisce il funzionamento amministrativo dell’ente, ma una comunità non si alimenta soltanto di pratiche burocratiche e atti istituzionali. Una città ha bisogno anche di cultura, socialità, momenti di incontro e iniziative capaci di rafforzare il senso di appartenenza e sostenere il commercio locale.

Da qui l’appello rivolto al Commissario prefettizio Francesco Antonio Cappetta e alla struttura comunale affinché possano essere organizzate, anche in tempi brevi, attività culturali, ricreative e aggregative.

San Severo chiede di tornare protagonista e di non vivere un’estate segnata dal silenzio, recuperando quel ruolo di riferimento per l’intera Capitanata che in passato ha caratterizzato la città.

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