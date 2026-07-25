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Home // Attualità // Scambiate in culla alla nascita: «Oggi sono damigella al matrimonio di mia sorella…”

SCAMBIO CULLA Scambiate in culla alla nascita: «Oggi sono damigella al matrimonio di mia sorella…”

Si è sposata anche Melissa Foderà, la seconda delle due bambine che, nel 1998, furono scambiate per errore alla nascita all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo

Scambiate in culla

Scambiate in culla alla nascita: «Oggi sono damigella al matrimonio di mia sorella, all'altare i nostri quattro genitori» - Fonte Immagine: news.fidelityhouse.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Attualità // Cronaca //

Si è sposata anche Melissa Foderà, la seconda delle due bambine che, nel 1998, furono scambiate per errore alla nascita all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Dopo il matrimonio di Caterina Alagna, celebrato tre anni fa, venerdì 24 luglio 2026 è stato il turno di Melissa, protagonista di una storia che ha emozionato l’Italia e che ha ispirato anche la fiction Rai Sorelle per sempre.

Tra le damigelle della sposa c’era proprio Caterina, ricambiando così il gesto che Melissa aveva compiuto in occasione delle sue nozze. Un legame speciale nato da una vicenda iniziata a Capodanno del 1998, quando le due neonate, venute alla luce a poche ore di distanza, vennero accidentalmente affidate alle famiglie sbagliate.

Per diversi anni nessuno si rese conto dell’errore. A far emergere i primi sospetti fu l’insegnante della scuola dell’infanzia, che notò la forte somiglianza di Caterina con le sue sorelle biologiche. Gli accertamenti genetici confermarono poi lo scambio avvenuto in ospedale.

Dopo il comprensibile trauma iniziale e un lungo percorso di sostegno psicologico, le due famiglie decisero di affrontare insieme la situazione, scegliendo di crescere Melissa e Caterina come vere sorelle e costruendo un’unica grande famiglia.

Anche nel giorno delle nozze di Melissa si è rinnovato questo straordinario legame: ad accompagnarla all’altare sono stati entrambi i padri e entrambe le madri, sia i genitori biologici sia quelli che l’avevano cresciuta fin dalla nascita, simbolo di una storia di dolore trasformata in un esempio di amore e unità.

Lo riporta leggo.it.

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