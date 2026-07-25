Tennis Europe Under 14, il sanseverese Giuseppe Pelosi protagonista a Sassuolo

Prestigioso risultato internazionale per il giovane tennista sanseverese Giuseppe Pelosi, atleta Under 14 dello Sporting Club San Severo, che si è distinto nel torneo del circuito Tennis Europe Junior disputato a Sassuolo, conquistando ottimi piazzamenti sia nel singolare sia nel doppio.

Alla manifestazione hanno partecipato alcuni dei migliori prospetti europei della categoria Under 14, in un torneo caratterizzato da un livello tecnico particolarmente elevato. Pelosi ha iniziato il suo cammino dalle qualificazioni, superando con autorevolezza Flavio Vidiri e successivamente Riccardo Nerotti, guadagnandosi così l’accesso al tabellone principale.

Nel main draw il giovane talento di San Severo ha confermato il suo valore, imponendosi al primo turno contro Nicolò Abbruzzese prima di arrendersi agli ottavi di finale contro Marinelli, testa di serie numero 8 del torneo.

Il risultato più prestigioso è però arrivato nel torneo di doppio. In coppia con Jacopo Marinozzi, tennista del TC Mosciano di Giulianova, con il quale giocava insieme per la prima volta, Pelosi ha disputato una competizione di altissimo livello. La coppia ha superato tre turni consecutivi conquistando la finale, eliminando anche i numeri uno del seeding, il bulgaro Gaydadzhiev e il russo Skorobohaty, firmando quella che è stata la vittoria più importante del loro torneo.

Nell’atto conclusivo, disputato venerdì 24 luglio, Pelosi e Marinozzi hanno ceduto soltanto dopo una sfida molto equilibrata, conclusa con il punteggio di 7-6, 7-6 a favore della coppia composta da Tommaso De Luca e Tommaso Franceschini, teste di serie numero tre del tabellone.

Il percorso ottenuto a Sassuolo rappresenta un’importante conferma della crescita sportiva di Giuseppe Pelosi e del lavoro svolto dalla Scuola Tennis dello Sporting Club San Severo, guidata dal tecnico nazionale Mattia Mancini con il contributo dell’istruttore FITP di secondo grado Fabio Marasco, del maestro nazionale Roberto Mariantoni e della preparatrice atletica federale Rosa Pettolino.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore sportivo dello Sporting Club San Severo, Antonello Del Sordo.

«I risultati ottenuti da Giuseppe sono motivo di grande orgoglio per tutto il nostro circolo. Premiano innanzitutto il sacrificio, la passione e la determinazione di un ragazzo che ogni giorno si allena con grande impegno, ma sono anche il riconoscimento del lavoro altamente professionale svolto dal nostro staff tecnico, che accompagna i giovani in un percorso di crescita sportiva e personale. Vedere un nostro atleta competere ad alti livelli in una manifestazione internazionale come il Tennis Europe Junior è la conferma che il lavoro quotidiano paga e che anche da San Severo possono nascere giovani talenti capaci di confrontarsi con i migliori coetanei europei».

Lo sguardo del dirigente è già rivolto ai prossimi appuntamenti dello Sporting Club e alla promozione del tennis tra i più giovani.

«Invitiamo tutta la cittadinanza a seguire le iniziative che lo Sporting Club San Severo metterà in campo nei prossimi mesi per avvicinare sempre più bambini, ragazzi e adulti alla pratica del tennis. Dal 7 all’11 settembre organizzeremo una settimana completamente gratuita di prova dedicata a tutti i nuovi iscritti, mentre dal 14 settembre prenderanno ufficialmente il via i corsi della nostra Scuola Tennis, rivolti a bambini e ragazzi, anche alla prima esperienza, oltre ai corsi per adulti. Il nostro obiettivo è offrire un ambiente sano, qualificato e ricco di opportunità, dove ogni giovane possa crescere attraverso lo sport e, perché no, inseguire i sogni di campioni come sta facendo Giuseppe Pelosi».

I risultati ottenuti a Sassuolo confermano la qualità del progetto tecnico dello Sporting Club San Severo, che continua a investire nella formazione dei giovani tennisti, valorizzando i talenti del territorio e accompagnandoli in percorsi di crescita fino ai palcoscenici internazionali.