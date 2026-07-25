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GARGANO MILETO Torre Mileto, installata una nuova stazione della Rete Accelerometrica Nazionale

Installata per rafforzare il monitoraggio dell’attività sismica e migliorare la conoscenza dei fenomeni tellurici nell’area del Gargano e del mare Adriatico

Torre Mileto

Torre Mileto, installata una nuova stazione della Rete Accelerometrica Nazionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Una nuova stazione della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) è stata installata a Torre Mileto, all’interno della torre aragonese, per rafforzare il monitoraggio dell’attività sismica e migliorare la conoscenza dei fenomeni tellurici nell’area del Gargano e del mare Adriatico.

L’intervento è stato realizzato il 22 luglio grazie all’arrivo di una squadra tecnica del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, giunta da Roma per installare il dispositivo dedicato alla rilevazione e allo studio dei terremoti. L’operazione è stata preceduta da alcuni sopralluoghi effettuati nelle settimane precedenti e accompagnata dal coordinamento istituzionale del Comune.

La scelta di Torre Mileto è legata alla sua posizione strategica: il nuovo presidio permetterà di raccogliere dati più accurati anche sugli eventi sismici che si verificano nell’area del mare Adriatico, contribuendo a migliorare la copertura della rete di monitoraggio in una zona già interessata dalla presenza di altre due stazioni della RAN nel territorio di San Nicandro Garganico.

La Rete Accelerometrica Nazionale, gestita dal Dipartimento della Protezione Civile, rappresenta uno degli strumenti principali per lo studio della sismicità italiana. Attualmente conta circa 730 stazioni distribuite su tutto il territorio nazionale, capaci di acquisire ed elaborare informazioni in tempo reale.

I dati raccolti vengono messi a disposizione attraverso il portale ufficiale della rete e costituiscono una risorsa fondamentale per le attività di prevenzione del rischio sismico, pianificazione degli interventi e gestione delle emergenze.

La nuova installazione a Torre Mileto rappresenta quindi un ulteriore passo avanti nel sistema di controllo del territorio, garantendo un monitoraggio più capillare e una maggiore capacità di risposta da parte della Protezione Civile in caso di eventi sismici.

Lo riporta civico93.it.

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