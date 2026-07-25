Torremaggiore, tutto pronto per la ‘Notte Rosa in Festival’

Questa sera Torremaggiore si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con la seconda edizione della Notte Rosa in Festival, l’evento organizzato per animare il cuore della città con una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della condivisione.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio, a partire dalle ore 20.00, quando piazza Incoronazione, corso Matteotti e corso Italia saranno protagonisti di un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

Il centro cittadino ospiterà concerti, animazione, spettacoli, street food, negozi aperti, artisti di strada e il robot show, con una particolare attenzione anche ai più piccoli grazie alla presenza del Villaggio Luna Park Show. La serata si concluderà con “Napul’è – La prima festa partenopea d’Italia”, spettacolo dedicato alla musica e alla tradizione napoletana, pronto a regalare emozioni e coinvolgimento al pubblico.

Dopo il successo della prima edizione, l’Amministrazione comunale rinnova l’invito alla partecipazione, puntando sulla Notte Rosa come occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di sostenere anche le attività commerciali del centro cittadino.

L’ingresso sarà gratuito e Torremaggiore si prepara ad accogliere residenti e turisti per una notte dedicata alla festa, alla musica e allo stare insieme.