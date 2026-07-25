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TRINITAPOLI SEDIA ROTELLE Trinitapoli, consegnata una sedia a rotelle elettrica al Centro di Educazione Ambientale

L'acquisto dell'ausilio rientra nel progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per un Turismo Accessibile, finanziato dalla Regione Puglia

Trinitapoli

Trinitapoli, consegnata una sedia a rotelle elettrica al Centro di Educazione Ambientale - Foto: Giuseppe Beltotto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
BAT // Foggia //

Una nuova iniziativa per favorire l’inclusione e l’accessibilità a Trinitapoli. Questa mattina, 24 luglio 2026, presso la zona umida situata nei pressi del campo sportivo, si è svolta la cerimonia di consegna di una sedia a rotelle elettrica destinata al Centro di Educazione Ambientale del Comune.

L’acquisto dell’ausilio rientra nel progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per un Turismo Accessibile, finanziato dalla Regione Puglia con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità.

La sedia elettrica è stata pensata per agevolare gli spostamenti delle persone con ridotta mobilità, consentendo una partecipazione più ampia alle attività dedicate alla scoperta del territorio. Il nuovo dispositivo sarà utilizzato durante le iniziative del Centro di Educazione Ambientale, permettendo a cittadini e visitatori di vivere le aree naturalistiche di Trinitapoli con maggiore autonomia, sicurezza e libertà di movimento.

Alla cerimonia hanno partecipato il responsabile didattico dell’impresa sociale A.FO.RI.S., capofila del progetto C.Os.T.A., Saverio Russo, il sindaco Francesco di Feo, l’assessora alle Politiche Sociali Maria Rosaria Capodivento, l’assessora all’Ambiente Antonia Iodice, la consigliera comunale Anna Colia e le funzionarie dell’Ufficio Servizi Sociali Miriam Latella e Valentina Ferrulli.

Il progetto C.Os.T.A. coinvolge una rete composta da enti pubblici, associazioni, operatori turistici e realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di promuovere un modello di turismo accessibile e inclusivo, capace di valorizzare il patrimonio ambientale e culturale locale insieme ai principi di sostenibilità e partecipazione sociale.

L’Amministrazione comunale, partner dell’iniziativa attraverso l’accordo sottoscritto nel settembre scorso, ha ribadito l’importanza strategica del progetto, considerato un passo concreto verso una comunità più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i cittadini e visitatori.

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