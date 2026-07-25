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SAN SEVERO GUERRIERI UDC San Severo, apre la sede e cresce il partito: Guerrieri Commissario cittadino

Grande partecipazione all'incontro alla presenza del Commissario regionale UDC Puglia, on. Gianfranco Chiarelli.

UDC San Severo, apre la sede e cresce il partito: Guerrieri Commissario cittadino

UDC San Severo, apre la sede e cresce il partito: Guerrieri Commissario cittadino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Una nuova sede, una rinnovata organizzazione e soprattutto la volontà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’UDC a San Severo e nell’intera Capitanata. È questo il significato dell’incontro che si è svolto a San Severo e che ha segnato l’apertura della nuova sede cittadina dell’UDC, alla presenza di dirigenti, iscritti e simpatizzanti del partito.

Particolarmente significativa la presenza dell’on. Gianfranco Chiarelli, Commissario regionale UDC Puglia, che ha voluto accompagnare personalmente questo nuovo passaggio del percorso di radicamento territoriale dello scudocrociato. Un percorso che sta interessando l’intera regione e che vede nella Capitanata uno dei territori nei quali l’UDC intende consolidare ulteriormente la propria organizzazione e capacità di iniziativa politica.

All’incontro hanno preso parte anche il dott. Vito Oronzo Orlando, Commissario provinciale UDC di Foggia, e Michele Troiano De Cia, referente UDC per i Monti Dauni, insieme ai rappresentanti e agli esponenti del territorio.

L’apertura della sede è stata anche l’occasione per definire il nuovo assetto organizzativo dell’UDC di San Severo. Ilena Guerrieri è stata nominata Commissario cittadino, con il compito di guidare la fase di rilancio e consolidamento del partito nella città. Ad affiancarla sarà Francesco Ciro De Santis, nominato Vice Commissario cittadino.

Le nuove nomine rappresentano un ulteriore tassello nel processo di organizzazione territoriale avviato dall’UDC in provincia di Foggia, con l’obiettivo di costruire una presenza sempre più capillare e riconoscibile e di offrire un punto di riferimento a quanti si riconoscono nei valori moderati, popolari e democratico-cristiani.

La partecipazione registrata nel corso dell’incontro ha confermato il forte interesse attorno al percorso avviato dal partito. La nuova sede vuole essere non soltanto la casa degli iscritti e dei dirigenti dell’UDC, ma soprattutto un luogo aperto alla città, al confronto e all’ascolto dei cittadini, nel quale raccogliere istanze, elaborare proposte e costruire una presenza politica concreta sui problemi di San Severo.

«L’apertura di una sede – ha dichiarato a margine dell’incontro l’on. Chiarelli – assume un significato ancora più importante in una fase nella quale occorre recuperare il rapporto diretto tra politica, cittadini e territori. L’UDC vuole continuare a crescere partendo proprio dalle comunità locali, attraverso persone disponibili a mettersi al servizio del territorio e una struttura capace di essere presente ogni giorno».

Il nuovo corso dell’UDC di San Severo guarda quindi già alle prossime scadenze elettorali, con l’ambizione di rafforzare il ruolo del partito e contribuire, con la propria identità e le proprie proposte, alla costruzione di un’area moderata e popolare sempre più forte e rappresentativa.

La giornata di San Severo segna così un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’UDC: più presenza nei territori, maggiore partecipazione e un’organizzazione sempre più strutturata, pronta ad affrontare le sfide che attendono il partito nei prossimi mesi.

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