Fine settimana all’insegna del sole e dell’aumento delle temperature in Puglia, grazie alla presenza dell’anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile su gran parte della regione.

La giornata più calda sarà quella di domenica, quando il cielo si presenterà prevalentemente sereno, pur con il passaggio di alcune velature. A Foggia la colonnina di mercurio raggiungerà i 34°C, mentre sono previsti 31°C a Bari, 32°C a Brindisi e Lecce e 30°C a Taranto.

Da lunedì è atteso un cambio di scenario. L’arrivo di una perturbazione di origine atlantica determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le prime piogge sono previste già nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio i fenomeni diventeranno più intensi e a carattere temporalesco, soprattutto sulle Murge.

Con il passare delle ore il fronte perturbato si sposterà verso sud-est, favorendo un graduale esaurimento delle precipitazioni in serata e il ritorno di ampie schiarite. Gli ultimi piovaschi potrebbero interessare il Salento prima del definitivo miglioramento.

Martedì il tempo tornerà stabile e soleggiato grazie al nuovo rinforzo dell’anticiclone, che riporterà condizioni di bel tempo su tutta la regione. Nei giorni successivi è previsto anche un graduale aumento delle temperature.

Lo riporta foggiatoday.it.