Zapponeta, fatto esplodere un bancomat nella notte: assalto in via Generale Dalla Chiesa

ZAPPONETA – Un forte boato ha svegliato nella notte la comunità di Zapponeta. Intorno alle 4, in via Generale Dalla Chiesa, un bancomat è stato fatto esplodere, in quello che sembrerebbe essere un assalto organizzato.

Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbero state presumibilmente quattro persone. Il gruppo, dopo aver fatto saltare lo sportello automatico, si sarebbe dato alla fuga facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza l’ammontare dell’eventuale bottino. Sono infatti in corso gli accertamenti per verificare se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto all’interno del bancomat e per quantificare l’eventuale somma sottratta.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero rivelarsi fondamentali per individuare il gruppo entrato in azione durante la notte.

L’esplosione ha provocato paura tra i residenti della zona, svegliati dal forte boato nel cuore della notte. Restano ora da chiarire tutti i dettagli dell’assalto e soprattutto l’eventuale entità del bottino.

📸 Foto: Pietro Marasco