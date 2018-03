Zullo (PdL): “cosa ci importa della signora D’Addario?

Di:

Bari – “NON so se sia giusto o meno dare notizie giornaliere sull’evolversi delle indagini sulla D’Addario ma, francamente, a me non interessa affatto. Ma, se è giusto farlo per la D’Addario, perché un’emittente regionale non ci informa su tutte le storie di violenza alle donne ed in generale, alla dignità delle persone?” ha detto Una nota del consigliere regionale del Pdl, Ignazio Zullo.“Perché non si attiva in Puglia una politica positiva di sensibilizzazione finalizzata al rispetto della dignità delle persone? Se la Televisione deve funzionare per rendere dive, che per alcuni assurgono a modelli di vita, persone che adottano particolari stili di comportamento, siamo caduti davvero in basso e non meravigliamoci se poi la politica si involve perché la politica è lo specchio della società che costruiamo e che pubblicizziamo. La Televisione informi i cittadini sulle proposte di legge o sulle leggi che, se approvate e attuate, possono migliorare la vita delle persone e delle famiglie. In sei anni di presenza in Consiglio regionale, non ho mai visto un particolare interesse della Televisione volto ad informare i cittadini sulla dislessia e altri disturbi specifici dell’apprendimento, sulla Banca del sangue del Cordone Ombelicale e sulle cellule staminali, sulla SLA e su tanti altri temi sensibili di gran lunga più educativi rispetto alla vicenda D’Addario”, ha detto ancora Zullo.“Allo stesso modo, non ho mai visto alcun interesse per le nostre interrogazioni ed interpellanze tutte a difesa di interessi legittimi della Puglia e dei Pugliesi. Forse perché le relative proposte di legge, interrogazioni ed interpellanze in Consiglio regionale erano avanzate dal centrodestra”.