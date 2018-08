Cerignola. Rinvenute numerose auto rubate

Di:

Cerignola. Nella giornata del 22 agosto u. s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola e del Reparto Prevenzione Crimine, nel corso di uno specifico servizio di prevenzione e controllo del territorio, denominato Piano Operativo Interprovinciale mirato al contrasto deli reati commessi tra le province BAT e Foggia, in una zona rurale in prossimità della SS16 hanno rinvenuto due autovetture: una Ford Focus, provento di furto a Margherita di Savoia ed una Ford Fiesta, denunciata rubata a Teramo. La zona di campagna, molto isolata si prestava ad azioni criminose di riciclaggio e smontaggio di autovetture provento di furto, pertanto veniva iniziava una battuta a piedi da parte dei Poliziotti, i quali riuscivano a rinvenire anche un furgone Daily non al momento denunciato rubato, con a bordo diversi propulsori per auto, di diverse marche automobilistiche, di cui uno con numero identificativo abraso; venivano inoltre rinvenuti due cubi di materiale ferroso, verosimilmente scocche di autovetture prive di riferimenti numerici.

Nella giornata precedente sono state inoltre rinvenute, grazie all’esperienza degli Agenti della Polizia di Stato altre due autovetture, di cui una Volkswagen rubata a San Salvo di cui il proprietario non sapeva nulla, ma apprendeva la notizia dalla Polizia mentre era in villeggiatura sulla spiaggia, ed un’altra Ford Mondeo, auto rubata due ore prima a Cerignola.

L’ultimo rinvenimento risale alla serata di ieri.

L’auto Mazda appena rubata a Bari, dotata del sistema GPS è stata intercettata sulla SS16 dagli Agenti della Polizia, il conducente dell’auto rubata, vistosi braccato ha abbandonato il mezzo, scavalcando il guardrail della statale, riuscendo così a dileguarsi.

Dal mese di Giugno ad oggi sono state rinvenute 55 autovetture oggetto di furto integre sul territorio di Cerignola, comprese le aree rurali.

Tutte le attività di recupero e restituzione dei mezzi si avvalgono del sistema Mercurio, di recente installato su tutte le autovetture della Polizia di Stato che costituisce mezzo indispensabile per gli accertamenti necessari per risalire in tempo reale allo stato del veicolo e all’identità del proprietario, consentendone l’immediata restituzione.