Gli imbecilli a Siponto (ma fino a quando?)

Quello nella foto è il Piazzale degli Ipogei di fronte alla Pineta di Siponto dedicato alla Dott.ssa Marina Mazzei che ha speso, per lo studio di Siponto gran parte della sua vita di Archeologa.

Abbiamo registrato già una vandalizzazione della targa in marmo che Le è stata dedicata : una un anno fa, l’altra un paio di mesi fa…in tutte e due i casi le targhesno state sostituite .

E’ noto ai residenti in quella zona (vicina alla piazzetta del Daino), che già da un paio di anni , di notte, gruppi di ragazzi senza ritegno sporcano e vandalizzano, dopo aver bevuto di tutto, come dimostrano le bottiglie (birra, liquori di ogni tipo, vino, ecc.) lasciate sul piazzale ma anche nella zona circostante,anche ridotte in frantumi costituendo un pericolo per i bambini che giocano sl prato, ma anche per le eltre persone.

Stamattina, durante l mio solito giro di controllo (e di pulizia) all’interno degli ipogei , ma anche all’esterno, ho avuto l’amara sorpresa di vedere una bella panchina in legno completamente distrutta , con i pezzi di legno gettati nel canale di fronte agli ipogei.

A questo punto chiediamo di installare una videocamera per il controllo della zona, dove insistono gli Ipogei Scoppa 1 e 2 e i resti di tombe sub divo all’esterno visitati da molte persone , per identificare i responsabili di questi atti e chiediamo che il Comune, da parte sua, si costituisca parte civile , anche perché questi “bravi ragazzi” hanno più volte distrutto le staccionate di legno della pineta, e oltraggiando il buon nome della Città.