Nasce “Gargano Eccellenze”, l’e-commerce del Gargano

È da qualche giorno online “Gargano Eccellenze”, e-commerce di eccellenze alimentari del Gargano.

Il progetto nasce da un concetto tanto semplice quanto ambizioso: radunare in un negozio virtuale tutte le eccellenze alimentari del Gargano, affinché possano raggiungere i buongustai di tutto il mondo.

Tutto comincia nel 2006, quando i coniugi Marco Papicchio e Lucia Clemente decidono di dar vita ad “Alta Gastronomia”, una gastronomia di prodotti alimentari tipici del Gargano e della Puglia, sita a Manfredonia, in località Siponto. Ancor prima che un negozio, “Alta Gastronomia” rappresenta un’idea, uno slancio: la valorizzazione dei prodotti alimentari tipici del Gargano e della Puglia.

Questa propensione nasce dall’esperienza professionale dei uno dei due coniugi, Marco Papicchio, agente di commercio operante dal 1993 su tutta l’area garganica, dall’entroterra del Subappennino Dauno sino alle località costiere di Vieste e Peschici. Il suo lavoro gli ha permesso, col passare degli anni, di venire a contatto con centinaia di piccoli produttori di prodotti alimentari tipici del territorio garganico e, spesso, sconosciuti a molti. Proprio per questo motivo Marco e Lucia decidono di radunare all’interno della propria attività tutte quelle eccellenze alimentari che, per motivi logistici e di distribuzione da parte delle singole imprese, non riuscivano a raggiungere la località di Manfredonia.

Così, attraverso una selezione personale che lo stesso Marco ha operato, all’interno della Gastronomia diventa possibile trovare alcuni prodotti tipici del Gargano, assenti nella maggior parte delle rivendite locali e nella GDO.Ed è a questo punto che nasce il progetto “Gargano Eccellenze”, dall’esigenza di estendere i confini fisici del proprio negozio per poter diffondere le tipicità alimentari del Gargano e della Puglia in tutto il mondo.

Non solo, quindi, un e-commerce dove poter acquistare da qualsiasi parte del mondo i prodotti della terra garganica ma, soprattutto, una piattaforma per le piccole imprese locali per poter diffondere le proprie tipicità, grazie alla possibilità di traslare la propria azienda in uno spazio virtuale pubblicitario.

Gargano Eccellenze è una grande vetrina nella quale è possibile osservare e, in modo semplice e sicuro, acquistare i prodotti alimentari tipici del Gargano e della Puglia che, diversamente, sarebbe possibile ottenere solo se presenti in loco.

Insomma, Gargano Eccellenze vi offre un viaggio sensoriale nei meandri del Gargano.

