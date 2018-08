Premio Trabucco, Tavaglione replica a Ottaviano

Di:

Peschici. ”E’ con profonda amarezza che ho letto il comunicato su Ondaradio con il quale Domenico Ottaviano si dissocia (non si capisce se a nome personale o dell’intera famiglia, sarebbe opportuna una precisazione in tal senso) dall’iniziativa, giunta ormai alla terza edizione, del Premio Trabucco. All’amarezza si sono aggiunti sconcerto e stupore per le grossolane

contraddizioni in esso riportate e, soprattutto per le volute dimenticanze e omissioni.

Pur abbandonando ogni sentimento polemico, non sarebbe rispettoso verso la memoria del compianto trabucchista Mimì, che ho autenticamente stimato e voluto bene, voglio solo ricordare che in occasione della prima edizione, una gigantografia della sua immagine è stata proiettata sullo schermo posto alle spalle del palco. La stessa immagine che troviamo posizionata ancora oggi sul suo trabucco. Assicuro senza temere di essere smentito di aver chiesto ed ottenuto la dovuta autorizzazione della famiglia Ottaviano che si mostrava subito onorata, orgogliosa e grata per l’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione Comunale.

Resto assolutamente convinto della giustezza della scelta. A questo punto vengono spontanee ed ovvie alcune riflessioni. Perché è stato autorizzato l’utilizzo delle immagini e delle fotografie? Perché solo a distanza di tre anni si parla di dissociazione? Partecipando alla serata di Domenica 26 agosto, si avrà modo di conoscere le motivazioni che hanno indotto alla scelta dei nomi da premiare. Tra i premiati c’è sicuramente chi si è reso protagonista del riconoscimento dei trabucchi, quale valore storico da tutelare del nostro territorio.

Confermo stima ed amicizia alla famiglia Ottaviano.

Francesco Tavaglione

Sindaco di Peschici