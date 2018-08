Pro Loco Manfredonia : Notte Bianca dei Bambini, 29 agosto

Di:

“Pensiamo ai nostri figli, al loro futuro, ad una città migliore per tutti, guardiamo in prospettiva …” sono queste le parole che si rincorrono sui social e per le strade della nostra città negli ultimi mesi. Un incoraggiamento a fare meglio, uno stimolo a considerare Manfredonia con una prospettiva sempre migliore e con lo sguardo rivolto al benessere dei nostri figli.

L’associazione turistica Pro Loco di Manfredonia sembra averlo preso sul serio questo stimolo, programmando per mercoledì 29 Agosto la Notte Bianca dei Bambini. Una serata completamente dedicata ai nostri piccoli figli, piena di sorrisi e animata da artisti di strada, trampolieri, giocolieri, truccatrici, modella-palloncini, clown, mangiafuoco, sbandieratori e tamburini con tanta musica, giochi e fantasia.

Lo start dell’evento alle ore 19,00 in Larghetto dei Celestini, dove i bambini inizieranno il percorso truccati da veri supereroi, a seguire la gran parata degli artisti di strada lungo Corso Manfredi con un esibizione itinerante che terrà tutti con il fiato sospeso. Alle ore 19,30 in Piazza del Popolo inizieranno le attività legate all’arte circense con animazione a cura dell’associazione Piccoli per sempre di Manfredonia, mentre alle ore 20,30 in Piazzetta Mercato i nostri bambini assisteranno ad un esibizione di sbandieratori e tamburini che faranno da cornice ad un audace mangiafuoco. Alle ore 21,30 presso la Villa Comunale spettacolo del “cerchio di fuoco” a cura dell’associazione “I Fieramosca” di Barletta. Alle ore 23,30 in Piazza del Popolo, un rendez vous di tutti gli artisti coinvolti nella magica notte bianca per il Gran Spettacolo Finale.

Il programma prevede anche visite guidate, a partire dalle ore 17,00, alla scoperta del centro storico della Città con i suoi monumenti, le chiese, i Musei, i cortili e palazzi storici visitabili con le guide turistiche che porteranno in giro gli ospiti, desiderosi di conoscere le bellezze naturali e architettoniche di Manfredonia.

“E’ nostro dovere tenere sempre accesso il sorriso dei nostri figli ai quali dobbiamo garantire la speranza di un futuro raggiante – commenta Francesco Schiavone , presidente della Pro Loco di Manfredonia – durante quella notte trasformeremo il bellissimo centro storico di Manfredonia, adornato per la festa patronale, in una magnifico parco divertimenti coltivando spensieratezza e gioia. Sarà stupendo osservare i genitori mentre guardano con gli occhi dell’amore il sorriso dei propri figli. Ringrazio, quindi, l’amministrazione comunale per il gratuito patrocinio e le aziende private che hanno contribuito fattivamente a coprire completamente i costi dell’evento.”

