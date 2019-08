Mons. Vincenzo Tagliatela Arcivescovo di Manfredonia (1854-1879)

Di:

La Festa Patronale in onore di Santa Maria Maggiore di Siponto, denominata in loco “A Feste a Madònne Sepònde “ – “A Festa granna granne” pare con molto probabilità iniziata tra il 1840-1841 a seguito di una epidemia colerica che imperversò in quegli anni nel napoletano e nella stessa Capitanata, da cui Manfredonia, non fu esente e che provocò in quegli anni e in quelli successivi numerose vittime tra la popolazione. Da documenti relativi alla Festa Patronale, consultati anni fa, presso l’Archivio Storico del Comune di Manfredonia, la Sagra in onore della Madonna di Siponto nel 1842 si tenne l’8 settembre con la partecipazione della banda musicale di Cerignola. Mentre l’anno successivo, nel 1843 si celebrò la quarta domenica di settembre, ospiti le bande musicali di Barletta e Cerignola. Negli anni successivi, iniziò ad essere organizzata nel mese di agosto, ma nel 1847 si tenne nuovamente nei giorni 27-28 e 29 settembre. Dopo il 1854, Mons. Vincenzo Taglialatela, arcivescovo di Manfredonia fissò la data della Festa in onore della Madonna di Siponto nei giorni 29-30 e 31 agosto.

Notizie storiche su Mons. Vincenzo Taglialatela

Mons. Vincenzo Taglialatela, erudito arcivescovo di Manfredonia in carica dal 1854 al 1879, oltre a diversi editti pastorali, ci ha lasciato un opera dal titolo: “Dottrina di S. Alfonso Maria Di Liguori di S.Leonardo di Porto Maurizio e di S.Vincenzo De Paolo” (Napoli 1813). Fu dottore della chiesa e Modello dei Vescovi, dei religiosi e degli uomini apostolici. Fu tutore delle opere di carità e modello del Clero.

L’amico Nicola Ciociola, appassionato cultore della vita di San Lorenzo Maiorano, in un suo interessante scritto pubblicato su Stato Quotidiano.it, del 19 novembre 2017 dal titolo: “Appunti di storia chiesastica sipontina” evidenzia che l’arcivescovo Taglialatela, quando pieno di dubbi scriveva al comm. Stanislao d’Aloe per elogiarlo della sua opera: “Storia profana e sacra dell’Antica Spinto e della Metropolita di Manfredonia”. Il nostro presule, infatti annota a pag. 99 e 100 quanto segue: ”Vincenzo Tagliatela dottore in sacra teologia per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica Arcivescovo di Manfredonia e Amministratore Apostolico della Chiesa Vescovile di Vieste Assistente al Soglio Pontificio. Al diletto figliuolo comm. Stanislao D’Aloe. Sono già ventitré anni che dal Regnante Pontefice Pio IX venni eletto ad arcivescovo di Manfredonia e fin da principio procurai leggere qualche storia dell’Antica Siponto. Ebbi nelle mani le opere dell’Ughelli, del Pietanzelli, del Muratori, del padre Marcello Cavaglieri e di altri. Ma con stupore non osservai in quelle opere le narrazioni fatte con sana critica ed esatti racconti; ma invece rinvenni menzionati pieni di falsità e anacronismi da far perdere la pazienza ai lettori. Sicuramente, scrive Ciociola, tra le tante perplessità che animavano mons. Taglialatela, si annoverava quella divenuta ormai classica, riguardante la figura storica di S.Lorenzo Maiorano.

Tra le opere fatte eseguire dall’Arcivescovo Taglialatela, nella nostra Città, la riapertura al culto della Cattedrale avvenuta il 21 novembre 1855. Sempre in quell’anno, nel duomo sipontino dedicato a San Lorenzo Maiorano, consacrò l’altare maggiore ed altri altari laterali. Al vescovo Tagliatela si deve anche l’installazione in cattedrale del bellissimo organo a canne, restaurato alcuni anni fa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e inaugurato per un concerto il 31.12.2015 dal compianto Mons. Michele Castoro.

A cura di Franco Rinaldi

Deputazione per la Festività di S. Maria Maggiore di Siponto-1842-1843-1844-1845

Festa Patronale 1852- Richiesta Intentenza della Provincia di Capitanata-