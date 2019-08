Nasce a Manfredonia l’associazione socio culturale “Agiamo”

Di:

Impegno civico e civile, miglioramento e promozione del proprio territorio, interesse collettivo, bene comune, responsabilità sociale.

Su queste basi è nata l’associazione socio-culturale “AGIAMO”, fondata con lo scopo di aggregare le forze migliori del territorio intorno ad un progetto concreto di rilancio culturale e sociale per una comunità, quella sipontina, che sta attraversando un momento difficile della sua storia.

“AGIAMO” si propone la finalità di creare uno spazio culturale che stimoli il dibattito sociale, che agevoli la partecipazione civica di liberi cittadini che hanno a cuore il bene comune e dove tutti possano proporre idee, progetti, attività che offrano benefici e miglioramenti alla comunità viva della città di Manfredonia.

Ambiente, tutela del territorio, del patrimonio artistico e storico, valorizzazione e recupero delle conoscenze e delle tradizioni, diritti civili e diritti del cittadino saranno i principali campi su cui si svilupperanno le attività della neonata Associazione Socio-Culturale.

Entusiastiche le prime adesioni da parte di imprenditori, giovani studenti, professionisti, operai, ex rappresentanti istituzionali – come i consiglieri comunali uscenti, Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci, che vi hanno aderito, desiderando ancora spendersi per l’interesse collettivo, non potendo agire col simbolo del M5S con cui furono eletti (come da regolamento che lo prevede solo per i portavoce in carica).

La nascente Associazione avrà sede in Corso Roma 230, e baserà la propria azione ispirandosi ai principi di onestà, trasparenza e bene comune, che sono patrimonio comune di tanti cittadini, i quali sono invitati a partecipare.

In pentola bollono già numerose idee ed una ha già preso corpo in questi giorni per essere resa pubblica. C’è tanto da fare per il territorio e, quindi, AGIAMO!

AGIAMO Associazione Socio Culturale