“Organizzeremo i Giochi più belli mai visti sino ad oggi”

L’edizione numero 20 dei Giochi del Mediterraneo si disputerà a Taranto nel 2026. Lo ha deciso a Patrasso il Comitato internazionale (Cijm) dopo aver preso atto del dettagliato dossier, a sostegno della candidatura. Approvato anche il cambio di data, dal 2025 al 2026 per migliorare l’appeal sportivo della grande manifestazione Olimpica. Un anno in più che consentirà al Comitato organizzatore (che sarà costituito al più presto per avviare definitivamente la macchina dei Giochi) di lavorare senza troppi affanni, potendo programmare con i tempi giusti il lungo iter per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessarie.

“È un’enorme soddisfazione – ha detto il presidente Michele Emiliano – quella per il voto unanime dell’assemblea dei Paesi olimpici del Mediterraneo. Per noi è una grande responsabilità e una bellissima vittoria, siamo entusiasti ma in pochi secondi siamo passati dalla gioia alla responsabilità di dover organizzare nei prossimi sei anni tutto a puntino perché questi giochi siano i più belli che siano mai stati organizzati sino ad oggi. La Regione Puglia si carica un onere economico notevolissimo per l’organizzazione di questi giochi e ci auguriamo di avere al nostro fianco anche il Governo nazionale”.



Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci: “Sono molto ontento perché è vero che oggi è una festa dello sport, ma io credo che aver incardinato questo progetto ambizioso nel piano strategico per Taranto significhi raccontare chiaramente ai nostri cittadini che stiamo lavorando per cambiare il volto di Taranto. Quindi non soltanto le infrastrutture, non soltanto le associazioni sportive, non soltanto un grande evento, ma una prospettiva nuova per l’immagine della città, per le potenzialità che finalmente diventano concrete per il nostro territorio”.

“Grazie a questa investitura – ha dichiarato l’on. Rosalba De Giorgi – da oggi in poi si potrà parlare di Taranto in termini completamente differenti da quelli in cui negli ultimi anni ci eravamo abituati. In questo giorno di grande soddisfazione la speranza è che grazie ad un efficiente gioco di squadra tra istituzioni e cittadini, si incominci a considerare la città dei due Mari in modo diverso e più positivo: non più come terra dei fumi e dei veleni, ma come la città che vuole iniziare una nuova stagione della sua vita”.

Il Logotipo

E’ stato creato da Maria Balzo, studentessa dell’istituto comprensivo Salvemini di Taranto, vincitrice del concorso scolastico promosso dal Comune di Taranto. Richiama il monumento al marinaio della città jonica, uno degli emblemi del capoluogo, ma rappresenta anche un inno alla bellezza e alla vittoria.

E’ la seconda volta che i Giochi del Mediterraneo si disputano in Puglia. La prima fu nel 1997 a Bari (edizione numero 13), dove gareggiarono in 27 discipline sportive, 3.500 atleti, in rappresentanza di 21 Nazioni.

I consiglieri regionali del M5s

“La scelta di Taranto come sede dei Giochi del Mediterraneo 2026 è un’occasione importante per il rilancio della città, per cui dobbiamo ringraziare il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e i parlamentari pugliesi, in particolare Giovanni Vianello e Paolo Lattanzio per il lavoro fatto. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione con Comune e Regione”.

Così in un comunicato gli otto consiglieri regionali del M5s. “Il Governo sin dal suo insediamento ha lavorato per il promuovere la rinascita del capoluogo ionico, individuando fondi e coperture necessarie per ospitare i Giochi. Un lavoro che non possiamo permettere venga perso: abbiamo sempre creduto nello sport come volano per il rilancio di Taranto. Il Movimento 5 Stelle a tutti i livelli continuerà a lavorare per portare avanti il percorso iniziato per la valorizzazione della città. Il bene dei cittadini tarantini è al primo posto”.