Tanti gol ed emozioni al Franchi

Non poteva esserci miglior biglietto da visita per la Serie A TIM 2019/2020 della partita andata in scena al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Gol, emozioni, qualche errore, giocate dei singoli, ritmo altissimo ed anche la scoperta di tante giovani promesse. Il meglio di quello che si annuncia un campionato ricco di grandi sfide, all’insegna di formazioni votate alla ricerca dello spettacolo.

Alla fine ha vinto il Napoli 4 – 3, ma poteva finire con qualsiasi risultato vista la qualità espressa sul terreno di gioco e il susseguirsi di gol. Per i viola in rete sono andati Pulgar (su rigore), Milenkovic di testa e Boateng con un tiro a fil di palo dal limite, per il Napoli Mertens con una gran conclusione da fuori area, due volte Insigne (uno su rigore e uno di testa) e Callejon con un preciso rasoterra in diagonale. Da parte Fiorentina è stato contestato il rigore assegnato al Napoli, ma alla fine, dalle parole di Pradè, è apparsa maggiormente la soddisfazione per il valore espresso dai viola.

La Serie A TIM parte quindi con le vittorie delle prime due dell’ultimo campionato, sabato prossimo a Torino arriva subito la grande sfida. Lo spettacolo continua…