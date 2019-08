Tragedia sul Gargano: donna muore annegata

Di:

Tragedia questa mattina a largo del Gargano. Per cause ancora da accertare, una donna sarebbe caduta da una imbarcazione condotta dal marito, a largo di Foce Varano. A nulla sono valsi gli sforzi dell’uomo e di alcuni bagnanti di salvarla: la donna (di cui non sono state ancora rese note le generalità) è morta annegata. Sul posto, gli uomini della Capitaneria di Porto incaricati degli accertamenti del caso.

fonte foggiatoday.it