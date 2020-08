A tu per tu con il Manfredonia calcio 1932 (VIDEO)

Rubrica “A tu per tu con il Manfredonia calcio 1932“. A cura dell’avv. Antonio Castriotta.

Oggi è la volta del centrocampista, classe 1992, Matteo Stoppiello, un calciatore formatosi nel settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932. Un giocatore duttile, in grado di giocare da mezzala e di inserirsi quindi tra le linee difensive avversarie e di andare anche in goal, come accaduto spesso nelle passate stagioni.

Un giocatore attaccato alla maglia del Manfredonia calcio, che rappresenta la sipontinità piena, al quale facciamo gli auguri per un ottimo campionato.